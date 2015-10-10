Начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома – о том, какая поддержка оказывается малому и среднему бизнесу

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Как всегда, мы обсуждаем разные аспекты жизни столицы. Что сделано и делается для того, чтобы она была максимально комфортной и удобной?

Экономика, транспорт, торговля, медицина, образование и культура. Мы узнаём и сами рассказываем, как развивается Минск! Раньше на наши вопросы в студии отвечали специалисты и руководители ведомств. Мы решили несколько изменить формат. Программа сегодня отправится в большой город, чтобы узнать, какая поддержка оказывается малому и среднему бизнесу, и легко ли начать свое дело.

Ведущие этого выпцска разделятся. Олег Степанюк поедет на деловую встречу с экспертом программы, это человек, который знает об этом все, – Ольга Леошко, начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома. А Вероника Кондратюк посмотрит, как это работает на практике.