Госавтоинспекция Беларуси усилила контроль за дорожной обстановкой

Выходные – в режиме усиления. Госавтоинспекция проводит масштабную профилактическую отработку аварийно-опасных участков дорог и улиц. На особом контроле дорожная обстановка в темное время суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию отслеживают с помощью республиканской системы мониторинга общественной безопасности, применяется негласный и смешанный контроль. Кроме того, на дорог Брестской, Витебской и Минской областей патрули усилили нарядами спецподразделения ДПС «Стрела».

Кирилл Костюк, заместитель начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Призываем водителей к строгому соблюдению скоростных ограничений, правил обгона и проезда пешеходных переходов в переменчивых погодных условиях. В связи с окончанием школьных каникул уделите особое внимание безопасной перевозке детей и обязательному использованию световозвращающих элементов.

В связи с ухудшением погодных условий, в ГАИ призвали водителей подготовить автомобиль к зиме и произвести сезонную смену шин.