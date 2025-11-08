Прямой эфир

Госавтоинспекция Беларуси усилила контроль за дорожной обстановкой

08 ноября 2025 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Выходные – в режиме усиления. Госавтоинспекция проводит масштабную профилактическую отработку аварийно-опасных участков дорог и улиц. На особом контроле дорожная обстановка в темное время суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госавтоинспекция Беларуси усилила контроль за дорожной обстановкой-2

Ситуацию отслеживают с помощью республиканской системы мониторинга общественной безопасности, применяется негласный и смешанный контроль. Кроме того, на дорог Брестской, Витебской и Минской областей патрули усилили нарядами спецподразделения ДПС «Стрела».

Госавтоинспекция Беларуси усилила контроль за дорожной обстановкой-4

Кирилл Костюк, заместитель начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Призываем водителей к строгому соблюдению скоростных ограничений, правил обгона и проезда пешеходных переходов в переменчивых погодных условиях. В связи с окончанием школьных каникул уделите особое внимание безопасной перевозке детей и обязательному использованию световозвращающих элементов.

В связи с ухудшением погодных условий, в ГАИ призвали водителей подготовить автомобиль к зиме и произвести сезонную смену шин. 

# ГАИ

Другие новости рубрики

Все новости
Вильнюс призывал своих перевозчиков собрать информацию о понесённых убытках, чтобы взыскать их с Беларуси
08 ноября 2025 10:37

Вильнюс призывал своих перевозчиков собрать информацию о понесённых убытках, чтобы взыскать их с Беларуси

Завершился XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад»
08 ноября 2025 09:03

Завершился XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад»

Какие объекты появились в Беларуси ко Дню Октябрьской революции? Анонс ток-шоу «Большой город»
08 ноября 2025 08:34

Какие объекты появились в Беларуси ко Дню Октябрьской революции? Анонс ток-шоу «Большой город»