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Пропалестинские активисты приковали себя цепями к рельсам в порту Гамбурга

08 ноября 2025 10:38
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Остановить экспорт европейского оружия в Израиль. С таким требованием выступили активисты в немецком Гамбурге. Около полусотни человек заблокировали порт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пропалестинские активисты приковали себя цепями к рельсам в порту Гамбурга-2

Несколько смельчаков приковали себя цепями к рельсам. Из-за этого работа порта была остановлена более чем на 10 часов. По мнению демонстрантов, именно из Гамбурга вооружение поступает в Израиль. Протестующие уверены, что Берлин ставит свои экономические интересы выше человеческих жизней. Полиция попыталась разогнать манифестантов, однако операция превратилась в напряженное противостояние. Участники отказывались добровольно покидать место протеста. 

# Германия # Протесты

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