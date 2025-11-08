Пропалестинские активисты приковали себя цепями к рельсам в порту Гамбурга

Остановить экспорт европейского оружия в Израиль. С таким требованием выступили активисты в немецком Гамбурге. Около полусотни человек заблокировали порт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько смельчаков приковали себя цепями к рельсам. Из-за этого работа порта была остановлена более чем на 10 часов. По мнению демонстрантов, именно из Гамбурга вооружение поступает в Израиль. Протестующие уверены, что Берлин ставит свои экономические интересы выше человеческих жизней. Полиция попыталась разогнать манифестантов, однако операция превратилась в напряженное противостояние. Участники отказывались добровольно покидать место протеста.