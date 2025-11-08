По мнению председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, президент США Дональд Трамп смог бы подробнее изучить причины украинского конфликта, совершив визит на Крымский полуостров. Об этом пишет РИА Новости.

В Крыму хорошо относятся к желающим в действительности проанализировать истоки конфликта и ждут по этой причине американского лидера с визитом, отметил Константинов. Такая поездка помогла бы американскому лидеру «понять крымчан, в 2014 году сделавших выбор в пользу России», – пояснил политик.

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