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Трампу предложили посетить Крым

08 ноября 2025 10:39
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Трампу предложили посетить Крым-0

По мнению председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, президент США Дональд Трамп смог бы подробнее изучить причины украинского конфликта, совершив визит на Крымский полуостров. Об этом пишет РИА Новости.

В Крыму хорошо относятся к желающим в действительности проанализировать истоки конфликта и ждут по этой причине американского лидера с визитом, отметил Константинов. Такая поездка помогла бы американскому лидеру «понять крымчан, в 2014 году сделавших выбор в пользу России», – пояснил политик.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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