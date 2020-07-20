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Новости экономики за 20.07.2020

20 июля 2020 14:26
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Новости Беларуси. Почему упали цены на первичном рынке жилья, как отходы производства растительных масел выбились в лидеры закупок на площадках товарной биржи и кто выставил на аукцион дворец XVIII века в Щорсах?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

БЕЛАРУСЬ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ СТРАН С САМЫМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Беларусь в тройке лидеров, чьи специалисты в сфере IT самые квалифицированные в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образовательная платформа Coursera исследовала навыки 65 миллионов человек.

В итоговый отчет попали данные 60 стран и 10 отраслей. В области технологий и IT самые квалифицированные профессионалы работают в России. Сразу за ней идет Беларусь. Таким образом, наша страна в IT-отрасли обогнала Швецию, Сингапур, Штаты, Китай, Германию.

Новости экономики за 20.07.2020-1

Помимо этого хороший результат показали наши специалисты в области Data Science (или науки о данных) – 8 место. Позади Китай, Япония, США и еще 39 стран.

В МИНСКЕ УПАЛИ ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НА «ПЕРВИЧКЕ»

Цены в долларах на квартиры в новостройках Минска пошли вниз: минус 8 % за квадрат однушки по итогам второго квартала. Это в среднем 1390 долларов за метр квадратный. 1300 долларов – в двушке. Это минус 6,5 %. Трехкомнатные тоже упали в цене – до 1260 долларов за квадрат.

Новости экономики за 20.07.2020-4

Первичный рынок жилья – это новые квартиры от застройщика и перепроданные в течение года с дня ввода дома в эксплуатацию. Эти квартиры, как правило, без отделки.

За второй квартал предложение о продаже квартир на различных рекламных площадках увеличилось наполовину к уровню первого квартала. И тут действует простой закон экономики: если растет предложение, а спрос падает, то цена будет снижаться.

На аукцион выставлен дворец XVIII века в Гродненской области

ДОЛЯ ЗАКУПОК ШРОТА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ЧЕРЕЗ БУТБ ДОСТИГЛА 40 %

Шрота масличных культур на 157 миллионов рублей реализовали за полгода на торгах Белорусской универсальной товарной биржи. Выросли объемы продажи и выручка.

Новости экономики за 20.07.2020-7

Жмыхи и шроты – это отходы производства растительных масел. В зависимости от того, каким способом масло извлекается из семян, в отходах остается твердый жмых или рассыпчатый шрот. Он один из самых востребованных товаров в сфере животноводства, и ежегодно биржевой рынок данной продукции прирастает на несколько процентов.

Новости экономики за 20.07.2020-10

В основном реализуется соевый и подсолнечный шрот, а продавцами выступают до 100 субъектов хозяйствования, среди которых крупные белорусские и иностранные компании-производители. При этом здоровая конкуренция на бирже формирует более низкие цены, чем на внебиржевом рынке. Это привлекает на торги покупателей.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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