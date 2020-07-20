Новости экономики за 20.07.2020

Новости Беларуси. Почему упали цены на первичном рынке жилья, как отходы производства растительных масел выбились в лидеры закупок на площадках товарной биржи и кто выставил на аукцион дворец XVIII века в Щорсах?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

БЕЛАРУСЬ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ СТРАН С САМЫМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Беларусь в тройке лидеров, чьи специалисты в сфере IT самые квалифицированные в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образовательная платформа Coursera исследовала навыки 65 миллионов человек.

В итоговый отчет попали данные 60 стран и 10 отраслей. В области технологий и IT самые квалифицированные профессионалы работают в России. Сразу за ней идет Беларусь. Таким образом, наша страна в IT-отрасли обогнала Швецию, Сингапур, Штаты, Китай, Германию.