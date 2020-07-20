Новости экономики за 20.07.2020
Новости Беларуси. Почему упали цены на первичном рынке жилья, как отходы производства растительных масел выбились в лидеры закупок на площадках товарной биржи и кто выставил на аукцион дворец XVIII века в Щорсах?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
БЕЛАРУСЬ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ СТРАН С САМЫМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Беларусь в тройке лидеров, чьи специалисты в сфере IT самые квалифицированные в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Образовательная платформа Coursera исследовала навыки 65 миллионов человек.
В итоговый отчет попали данные 60 стран и 10 отраслей. В области технологий и IT самые квалифицированные профессионалы работают в России. Сразу за ней идет Беларусь. Таким образом, наша страна в IT-отрасли обогнала Швецию, Сингапур, Штаты, Китай, Германию.
Помимо этого хороший результат показали наши специалисты в области Data Science (или науки о данных) – 8 место. Позади Китай, Япония, США и еще 39 стран.
В МИНСКЕ УПАЛИ ДОЛЛАРОВЫЕ ЦЕНЫ НА «ПЕРВИЧКЕ»
Цены в долларах на квартиры в новостройках Минска пошли вниз: минус 8 % за квадрат однушки по итогам второго квартала. Это в среднем 1390 долларов за метр квадратный. 1300 долларов – в двушке. Это минус 6,5 %. Трехкомнатные тоже упали в цене – до 1260 долларов за квадрат.
Первичный рынок жилья – это новые квартиры от застройщика и перепроданные в течение года с дня ввода дома в эксплуатацию. Эти квартиры, как правило, без отделки.
За второй квартал предложение о продаже квартир на различных рекламных площадках увеличилось наполовину к уровню первого квартала. И тут действует простой закон экономики: если растет предложение, а спрос падает, то цена будет снижаться.
На аукцион выставлен дворец XVIII века в Гродненской области
ДОЛЯ ЗАКУПОК ШРОТА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ЧЕРЕЗ БУТБ ДОСТИГЛА 40 %
Шрота масличных культур на 157 миллионов рублей реализовали за полгода на торгах Белорусской универсальной товарной биржи. Выросли объемы продажи и выручка.
Жмыхи и шроты – это отходы производства растительных масел. В зависимости от того, каким способом масло извлекается из семян, в отходах остается твердый жмых или рассыпчатый шрот. Он один из самых востребованных товаров в сфере животноводства, и ежегодно биржевой рынок данной продукции прирастает на несколько процентов.
В основном реализуется соевый и подсолнечный шрот, а продавцами выступают до 100 субъектов хозяйствования, среди которых крупные белорусские и иностранные компании-производители. При этом здоровая конкуренция на бирже формирует более низкие цены, чем на внебиржевом рынке. Это привлекает на торги покупателей.