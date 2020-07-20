Президент: «Председатель правления и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках»

Новости Беларуси. За четверть столетия в Беларуси создано 25 банков с белорусским, российским, казахстанским, австрийским и швейцарским капиталами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это наглядное подтверждение открытости нашей экономики и доверия системе власти.

Ведь одни страны стали донорами для офшорных зон, другие – превратились в «прачечные» глобального значения. Поэтому инвесторы ориентируются на рейтинг FATF – это международный индикатор борьбы с отмыванием денег. Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Говорят, что деньги любят тишину, но... Наша страна в мировом рейтинге FATF занимает 21-е место. Мы заметно лучше боремся с отмыванием денег, чем наши соседи, чем страны, входящие в так называемый «оазис банковских преференций», чем мировые экономики.

Теперь необходимо грамотно капитализировать свои имидж. А впереди еще и постепенная, спокойная либерализация финансового и валютного рынков. Без шоковых реформ. Чтобы не банкиры карманы набивали, а работала вся система. Контроль не только за силовыми ведомствами. У регулятора еще задача упреждать.