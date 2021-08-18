Александр Червяков: «Правительством разработан план по наращиванию инвестиций»
Новости Беларуси. В Беларуси наблюдается качественный рост экономики. Это подчеркнул премьер-министр Роман Головченко на Совмине, где подвели итоги работы экономики в первом полугодии 2021 года. Экономика приросла на 3,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реально располагаемые доходы населения за январь-май также увеличились на 3,5 %. Поступательно решается задача повышения уровня доходов в бюджетной сфере. Снижается количество организаций с зарплатой менее 500 рублей. За истекший период их количество стало меньше в 15 раз.
Основной вклад в экономику сделала промышленность. Остаться в плюсе отрасли помогла бесперебойная работа в период пандемии. После ковидной паузы значительно преуспела сфера услуг. Общественное питание, транспорт, продолжает устойчиво расти IT-сфера. Растет экспорт. Внешнеторговое сальдо – плюс 5,6 % к ВВП. Уже известны итоги работы за июль – темпы не сбавлены. С такой позитивной тенденцией намерены преуспеть и во втором полугодии.
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Оценка второго полугодия как целевая задача поставлена главой государства. 103,3 % мы видим по году, и на эту оценку мы ориентируемся. В экономике есть проблемные вопросы, они связаны в первую очередь с эффективностью бизнес-процессов. Поэтому именно в этом направлении мы будем делать акцент – повысить эффективность бизнес-процессов на предприятиях и в целом в отраслях. Второй момент – это инвестиции. Правительством разработан план по наращиванию инвестиций, по запуску нового инвестиционного цикла.
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Экономическую ситуацию в стране 17 августа обсудили во Дворце Независимости. Президент собрал руководство Совмина. Правительство доложило о текущей ситуации. Повестка была гораздо шире – от союзных программ с Россией до нацбезопасности. Говорили о конкретных нормативных актах. Так, на рассмотрении – новые подходы к спасению проблемных предприятий. Законопроект об урегулировании неплатежеспособности правительство дорабатывало в течение года. Главный акцент – уйти от банкротства к реабилитации проблемных предприятий. Как итог – документ должен быть принят до конца 2021 года, а вступить в силу – с 1 января 2022-го.
На что обратил внимание Президент на совещании с руководством Совета министров. Подробнее здесь.