Александр Червяков: «Правительством разработан план по наращиванию инвестиций»

Новости Беларуси. В Беларуси наблюдается качественный рост экономики. Это подчеркнул премьер-министр Роман Головченко на Совмине, где подвели итоги работы экономики в первом полугодии 2021 года. Экономика приросла на 3,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реально располагаемые доходы населения за январь-май также увеличились на 3,5 %. Поступательно решается задача повышения уровня доходов в бюджетной сфере. Снижается количество организаций с зарплатой менее 500 рублей. За истекший период их количество стало меньше в 15 раз.

Основной вклад в экономику сделала промышленность. Остаться в плюсе отрасли помогла бесперебойная работа в период пандемии. После ковидной паузы значительно преуспела сфера услуг. Общественное питание, транспорт, продолжает устойчиво расти IT-сфера. Растет экспорт. Внешнеторговое сальдо – плюс 5,6 % к ВВП. Уже известны итоги работы за июль – темпы не сбавлены. С такой позитивной тенденцией намерены преуспеть и во втором полугодии.