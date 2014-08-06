В Гродненской области огурцы с полей собирают лёжа

Новости Беларуси. Работа — не бей лежачего. Сказочную мечту осуществили в одном из хозяйств Гродненщины. Здесь для уборки огурцов используют комбайн оригинальной конструкции: сборщицы срывают овощи лёжа! Плюсы очевидны: люди не ходят по грядкам с корзинами, а значит меньше устают. К тому же, сами растения не травмируются. От этого урожайность значительно выше обычной. Чудо-технику испытал на себе корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что уборка огурцов тяжёлый труд, в СПК «Свислочь» уже забыли. Здесь этот процесс постарались максимально облегчить. Вместе с белорусскими учёными разработали своего рода комбайн. На конструкции, которую по полю тянет трактор, собирают урожай лёжа. Кстати, трудятся здесь только женщины: занятие это совсем нетяжёлое.

Геннадий Гайдель, бригадир овощеводческой бригады СПК «Свислочь»:

Плюсы в чем: оно положительно для растений, то что люди меньше ходят, меньше топчут, травмируют растения. И для человека может легче немного.

Юрий Карнелович, СТВ:

Когда говорят о начале трудового дня, обычно используют фразы «заступил на рабочее место», в офисах «сел на рабочее место». В этом хозяйстве женщины каждое утро на своё рабочее место, в прямом смысле, ложатся. Это конечно удобней, чем ходить целый день по полю и собирать в корзину огурцы, но чтобы провести смену в таком положении, необходима определённая сноровка.

Сами работницы в шутку себя называют лётчицами. Ведь платформа буквально парит над огурцами. Правда, летают на высоте всего 50 сантиметров, да и скорость далека от лайнерской - не больше 2 километров в час. Зато весь день пролежать на работе далеко не у всех получается.

Светлана Кореева, работница СПК «Свислочь»:

Например, если пешком, то тяжело, что сравнивать. Устают спина, ноги. А здесь устаёт только шея, но удобней - не так огурец мнётся.

Светлана Раксис, работница СПК «Свислочь»:

Легче, конечно, чем физически ходить, собирать. Спина болит, ноги и всё такое. А здесь уже как-то лучше.

Лёгким трудом совсем не против заработать на карманные нужды и школьники. На обучение - срывай и бросай - пара минут и сразу же «в рейс». Ради лежачей работы Ксения Гонигер с подругой пожертвовали своими каникулами.

Ксения Гонигер:

Слышала от друзей, звали сюда. Конструкция привлекла очень. Интересно было, как она работает, как на ней ездить.

Юлия Водорез:

Дома я всё время собираю огурцы или картошку в огороде нагнувшись, то есть спина болела. Здесь я лежу, только руки работают, а так отдыхаю, удобно.

В этом деле, утверждают девочки, главное - постелить помягче. Если «место-кровать» будет пышной, то и усталости за день не почувствуешь.

В этом году «комфортная» уборка огурцов в хозяйстве уже практически завершена. При помощи такого нестандартного подхода к труду сделать это удалось значительно быстрее, чем раньше. Кстати, на следующий сезон все «лежачие» рабочие места уже распределены.