Кукуруза: с рук покупать опасно, в магазине не продают. Что делать?

Новости Беларуси. Кукуруза, которую в вареном и приправленном виде можно купить на любом из стихийных рынков, чаще всего попадает на этот самый рынок нелегально. Да и качество такого товара под большим вопросом. А вот почему популярное лакомство нельзя купить в магазинах, узнала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

На кукурузное поле не зарастает народная тропа. Но отныне этот путь незаконный. За початок, сорванный не том месте и в не то время, грозит внушительный штраф как минимум в полтора миллиона рублей и даже уголовное наказание.

Невзирая на строгие запреты и предупреждения на стихийном рынке не только продадут кукурузу, но и расскажут, где ее взять бесплатно. Такую информацию выдадут конкуренты. А вот продавцы сладких початков в беседу стараются не вступать - некоторые из них пока не придумали достойную легенду своему товару.

Зачем покупать кукурузу, удивляются даже некоторые продавцы. Поле находится буквально за поворотом. Бери бесплатно и ешь на здоровье. Но этот аргумент у специалистов вызывает вопросы. Кукуруза, купленная на стихийном рынке, - продукт сомнительного происхождения и содержания.

Регина Ивановская, заведующая отделение гигиены питания минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Даже если продавец стоит в опрятной одежде и внушает доверие, это не гарант, что в квартире, где готовили товар, не проживает носитель какого-нибудь опасного инфекционного заболевания.

На импровизированных прилавках – кормовая кукуруза, которую и выращивают на колхозных полях. Но пока собирать ее рано. В недозревшем початке – только нитраты, и никакого намека на полезные вещества.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Накоплении нитритов на начальной фазе созревания початка очень высоко. И люди эту кукурузу стараются получить и, в основном, угостить детей, а это очень опасно. Высокое содержание нитратной формы азота в початках кукурузы отрицательно действует на здоровье человека. Оно способно накапливаться и выливаться определенными болезнями.

На первый взгляд самый простой и безопасный способ – пойти в магазин и купить одобренный многими инстанциями початок. Проблема в том, что на прилавках такого товара даже в сезон днем с огнем не сыщешь. И поисками кукурузы занимаются не только журналисты, но и простые горожане.

Покупатель:

Нет возможности покупать этот товар в магазине, поэтому приходится покупать его с рук.

Тем не менее, специалисты уверяют, что спроса на кукурузу нет и в промышленных масштабах заниматься ею нерентабельно. Перед тем как початок положить на полку, нужно его не один раз проверить, потом подумать, как доставить в торговую точку и как реализовать. Да и если бы магазины подвали заявки на такой товар, то наверняка бы нашли способ удовлетворить аппетиты покупателей.

Владимир Луцкий, начальник управления заготовок Белкоопсоюза:

Под потребность розницы мы готовы представить данный вид продукции в торговлю. Но кукуруза не является продуктом массового потребления и массового спроса - это не яблоко, не черника, не клюква, не грибы, то есть человек не придет и не попросит несколько килограмм кукурузы и не понесет домой. Во всем же должна прослеживаться экономика.

Ту самую сахарную кукурузу в Беларуси выращивают только в Гомельской области на Туровском консервном комбинате. И в магазины продукт поставляется уже в готовом виде. В планах – снабжать белорусов и кукурузой в початках, но и здесь пока больше вопросов, чем ответов.

Владимир Мельник, начальник филиала Туровского консервного комбината:

Например, хранение - это тоже вопрос. Если баночка может храниться два года, то початок, если он не реализовался, его вернут на завод. Поэтому там куда вопросов.