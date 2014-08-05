Из-за жары в Беларуси может снизиться урожай овощей и кукурузы

Новости Беларуси. Аномальный погодный плюс привел к тому, что на полях не хватает влаги. От этого страдает почва и, как следствие, сельхозкультуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За урожайностью кукурузы Владимир Целуйко следит тщательно. Особенно в этом году. Такое внимание вызвано аномальными погодными условиями. Вспоминает: весь июнь поля заливали дожди, в июле установилась жара. Такие температурные перепады скорее минус, чем плюс для будущего урожая.

Владимир Целуйко, агрохимик ОАО «Гастелловское»:

Засуха нанесла урон урожаю. Было бы на много больше. Почва очень иссушена. На этом участке еще держится, а есть участки, где буквально по 3-4 сантиметра трещины.

Вероника Кондратюк, СТВ:

К такой ситуации на полях привели аномальные погодные условия. По прогнозам синоптиков, за вторую половину июля выпало не больше 30% осадков от нормы, что привело к ухудшению влагообеспеченности сельхозполей. В будущем такая жара может сказаться и на снижении урожайности.

По словам специалистов, из-за недостатка влаги на полях за ночь растения не успевают восстановиться. Если жара не спадет, снизится урожайность и сахарной свеклы. Правда, в СПК «Гастелловское» уверяют - ситуация с этой сельхозкультурой у них под контролем. О будущем урожае уже можно судить по хорошей ботве.

К слову, не смотря на сухую погоду, здесь урожайность свеклы планируют держать на уровне. Секрет - хорошее удобрение и плодородные земли. Но в такие аномальные погодные условия этот пример скорее исключение.

Станислав Соколовский, директор ОАО «Гастелловское»:

В прошлом году сахарная свекла у нас была 750 центнеров с гектара. Сегодня свекла больше страдает от засухи. Основной урожай свеклы в августе-сентябре. Поэтому все-таки надеемся на неплохой результат, если пойдут вовремя дожди.

А это уже Брестская область. Поле, на котором почти нет кукурузы. К слову, наиболее пострадали от жары именно западные и южные районы Беларуси.

Особенно тревожит белорусских аграриев урожайность сахарной свеклы, хотя до засухи она планировала быть на 60% выше прошлогоднего.

Андрей Заневский, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В целях минимизации потерь под данные культуры рекомендовано облисполкомом максимально задействовать имеющиеся дождевальные установки. Также задействовать и максимально использовать мелиоративные системы.

Пока послабления от небесной канцелярии аграриям ждать не придется. В первой декаде августа жара лишь усилится, а это значит, что состояние сельскохозяйственных культур ухудшаться, если, конечно, не будут приняты меры.