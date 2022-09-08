67 стран вместе с Беларусью приняли участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Несмотря на огромное расстояние в более чем семь тысяч километров, наращивание присутствия в дальневосточных регионах России для расширения внешнеторговых возможностей Беларуси – одна из приоритетных задач для деловых кругов нашей страны. Значительная доля всего товарооборота федерального округа с Беларусью приходится на Приморский край (45 %). Владивосток заинтересован в увеличении импорта белорусских пищевых продуктов, а также лифтов, техники для сельскохозяйственной, строительной и лесной отраслей. В свою очередь, Беларуси регион может предложить увеличение поставок рыбной продукции, а также новые логистические маршруты.

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