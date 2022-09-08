Новости экономики за 08.09.2022

Расстояние – не помеха для расширения внешнеторговых возможностей. Перспективы сотрудничества Беларуси с Владивостоком обсудили на Восточном экономическом форуме. В Новосибирске открывается белорусский торговый дом. В 2022 году товары под нашей маркой появились в магазинах Республики Тыва, Калмыкии и на Алтае. И контроль за кредитами. До какого минимума обязаны снизить ставку белорусские банки?

Об этом расскажет Наталья Надольская в экономическом обзоре дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕЭК: БЕЛОРУССКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕЕСТРА СМОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ГОСЗАКУПКАХ ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕАЭС