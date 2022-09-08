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Новости экономики за 08.09.2022

08 сентября 2022 15:54
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Расстояние – не помеха для расширения внешнеторговых возможностей. Перспективы сотрудничества Беларуси с Владивостоком обсудили на Восточном экономическом форуме. В Новосибирске открывается белорусский торговый дом. В 2022 году товары под нашей маркой появились в магазинах Республики Тыва, Калмыкии и на Алтае. И контроль за кредитами. До какого минимума обязаны снизить ставку белорусские банки?

Об этом расскажет Наталья Надольская в экономическом обзоре дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕЭК: БЕЛОРУССКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕЕСТРА СМОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ГОСЗАКУПКАХ ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕАЭС

Новости экономики за 08.09.2022-1

«Беллегпром» поставляет свои товары в 72 региона России. Подробнее.

63 производителя из Беларуси и сведения о 7,5 тысячи товаров включены в Евразийский реестр промышленных товаров, сформированный Евразийской экономической комиссией. Наши промышленники смогут участвовать в госзакупках во всех странах Евразийского экономического союза. Согласно данным ЕЭК, в первом полугодии объем государственных закупок стран ЕАЭС, в том числе с участием поставщиков и товаров из государств-членов, составил более 90 миллиардов долларов. Белорусские поставщики заключили контракты почти на 3 миллиарда долларов.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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