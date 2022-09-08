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Власти Калмыкии хотят видеть больше белорусской техники в своём регионе

08 сентября 2022 16:02
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Беларусь и Калмыкия будут развивать совместные проекты в сфере транспорта и логистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Калмыкии хотят видеть больше белорусской техники в своём регионе-1

Напомним, еще год назад власти Калмыкии предложили белорусским партнерам организовать прямые перелеты между республиками. В Элисте хотят видеть больше белорусской строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники. В ходе заседания рабочей группы делегации озвучили готовность развивать отношения в сфере промышленной отрасли, взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, реализации совместных научных, инновационных и культурных проектов.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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