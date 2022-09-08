Белорусские банки уменьшают ставки по потребительским кредитам

Новости Беларуси. Нацбанк возобновляет контроль за ставками по потребительским кредитам. С 12 сентября банки не смогут выдавать займы под процентные ставки физлицам выше 23,33 % годовых, юрлицам – выше 20,8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые финансовые учреждения уже по собственной инициативе заблаговременно стали уменьшать ставки по займам. Один из самых популярных среди белорусов банк принял решение снова снизить ставку по новым кредитным договорам для финансирования недвижимости с господдержкой. Также дешевле обойдется займ на оплату обучения в учреждениях высшего и среднего специального образования.

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