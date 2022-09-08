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«Беллегпром» поставляет свои товары в 72 региона России

08 сентября 2022 15:56
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Представлять интересы белорусской легкой промышленности в дальневосточном регионе будет новый торговый дом в Новосибирске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Беллегпром» поставляет свои товары в 72 региона России-1

Пребывание на российском рынке белорусские предприятия определили для себя как приоритетное направление. Поставки продукции идут в 72 региона России. В 2022 году товары под маркой «сделано в Беларуси» появились в магазинах Республики Тыва, Калмыкии и на Алтае. В июне начал работу логистический центр в Иваново, где представлены товары всех предприятий «Беллегпрома». Российский бизнес также заинтересован в поставках тканей, полиэфирных нитей, волокон и пряж производства «Светлогорскхимволокно» и «Могилевхимволокно». Есть запрос на импорт фурнитуры, выпускаемой Минским фурнитурным заводом.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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