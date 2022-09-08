«Беллегпром» поставляет свои товары в 72 региона России

Пребывание на российском рынке белорусские предприятия определили для себя как приоритетное направление. Поставки продукции идут в 72 региона России. В 2022 году товары под маркой «сделано в Беларуси» появились в магазинах Республики Тыва, Калмыкии и на Алтае. В июне начал работу логистический центр в Иваново, где представлены товары всех предприятий «Беллегпрома». Российский бизнес также заинтересован в поставках тканей, полиэфирных нитей, волокон и пряж производства «Светлогорскхимволокно» и «Могилевхимволокно». Есть запрос на импорт фурнитуры, выпускаемой Минским фурнитурным заводом.

Читайте также:

67 стран вместе с Беларусью приняли участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Белорусские банки уменьшают ставки по потребительским кредитам

Власти Калмыкии хотят видеть больше белорусской техники в своем регионе