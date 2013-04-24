24 апреля пройдет первое заседание Совместного комитета Беларуси и ОАЭ

Новости Беларуси. Вывести сотрудничество Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов на новый уровень. Первое заседание Совместного комитета между правительствами двух стран пройдет 24 апреля в Минске.

В составе эмиратской делегации - парламентарии, дипломаты, экономисты, юристы, а также представители ряда крупных компаний. От торгового сотрудничества к инвестиционному: новые инвестпроекты готова предложить Беларусь арабским бизнесменам.

Стороны обсудят перспективы развития договорно-правовой базы, а также взаимодействия в рамках международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник Управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Будут проанализированы пути активизации сотрудничества в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, финансов и туризма. Стороны обсудят также вопросы привлечения эмиратских инвестиций в различные отрасли белорусской экономики, а также сотрудничества по линии торгово-промышленных палат двух стран.

Михаил Мясникович, Премьер-министр Республики Беларусь:

Создание соответствующей инфраструктуры для работы белорусской техники на объектах вашей страны. Какая бы ни была совершенная техника, она требует обслуживания, соответствующего сервиса. Мы готовы рассмотреть этот вопрос. Я думаю, что мы не до конца используем наш совместный потенциал по взаимной торговле продовольственными товарами.

Эмираты - основной торговый партнер Беларуси среди арабских государств Персидского залива. Сальдо взаимной торговли стабильно положительное. Так, в прошлом году объем белорусского экспорта превысил 20 миллионов долларов. А объем эмиратских инвестиций в нашу экономику, по сравнению с 2011, вырос практически в 4 раза. Доверительные отношения между странами сложились на самом высоком уровне. Многих договоренностей удалось достичь и в ходе визита Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты в марте текущего года.