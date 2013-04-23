Реконструкция молочно-товарных ферм в Беларуси в настоящее время выполнена на 44%

Новости Беларуси. Ход реконструкции молочно-товарных ферм обсуждали 23 апреля в Правительстве. В настоящее время задание выполнено лишь на 44%. И справиться с поставленной перед отраслью задачей в срок можно лишь приняв незамедлительные меры.

Согласно поручению Президента, модернизация ферм проводится преимущественно за счет собственных средств сельхозорганизаций. Фактически в каждой области есть резерв, но пока программа не выполняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Президента, до 1 октября должны быть модернизированы 1200 комплексов. Пока же работы завершены на 500 объектах.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Чтобы завершить реконструкцию и техническое переоснащение молочно-товарных ферм до 1 октября текущего года, за оставшееся время необходимо в полном объеме сдать еще 835 ферм, из которых 153 завершат вторые пусковые комплексы. На завершение всех реконструируемых молочно-товарных комплексов сельскохозяйственным предприятиям потребуется порядка 8,6 трлн рублей. В то же время, за первый квартал 2013 года освоено только 1,8 млрд рублей, или менее 8%.