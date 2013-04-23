Витебские аграрии работают с двойной нагрузкой: весь световой день

Новости Беларуси. В посевную кампанию включилась самая северная, Витебская, область. Техника вышла на поля во всех районах. Работать аграриям приходится с двойной нагрузкой.

Нынешняя посевная кампания преподнесла малоприятные сюрпризы. Из-за обилия снега и воды на полях подкормить почву заранее не удалось. В результате на плечи аграриев легла двойная нагрузка.

Дмитрий Горнак, механизатор ОАО «Сенненский райагросервис»:

Поздно прихожу, никуда не выйти. Постоянно на работе, на работе. Привык уже за 6 лет.

Наши предки проверяли готовность почвы на ощупь. Для этого они брали землю, крепко сжимали ее в руке и отпускали. Если земля рассыпалась, значит, почва готова.

Но одной такой готовности мало. Необходимо дать земле и минеральные удобрения. К слову, на Витебщине для этих целей практически не используют авиацию. Дорого и… неэффективно. «Погоду» в северном регионе делают машины «Роса» и «Двина». Они могут добраться в самые труднодоступные места. А их здесь немало.

Иосиф Свистунов, директор ОАО «Сенненский райагросервис»:

Вот эта наша заболоченность, мелкоконтурность. Мы сегодня имеем энергонасыщенные трактора, но есть отдельные поля, которые есть и 3, и 9, и 12, в лучшем случае, допустим, мы в райагросервисе набираем поле 57 гектаров, в остальных случаях - мелкоконтурность. И вот эта заболоченность заставляет дополнительно вкладывать средства, для того чтобы ее выработать и посеять без огрехов, с минимальными, как говорится, затратами.

Люди на полях работают весь световой день. На помощь сельчанам уже отправилось около тысячи городских жителей — работники различных предприятий. Горячие обеды доставляют прямо в поле.

Людмила Зенькина, повар:

Постоянно и мясо, и колбаса, и рыба. Все есть. И куры. Варим борщи, щи, рассольники, супы, холодники. Я думаю, что механизаторы не будут обижаться.

Обед у аграриев короткий. Передохнули - и дальше в поле. Засиживаться здесь не привыкли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.