На 2013 год приходится пик выплаты Беларуси по кредиту МВФ

Новости Беларуси. Беларусь выплатила 82 миллиона долларов по основному долгу кредита стэнд-бай МВФ. Это уже одиннадцатое погашение. Пять было в прошлом году и шесть - в этом. Именно на этот год приходится пик выплат по кредиту.

Напомним, в конце 2008 Беларусь обратилась к Международному валютному фонду с просьбой о заключении кредитного соглашения стэнд-бай. В итоге было выделено почти три с половиной миллиарда долларов. Это позволило обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.