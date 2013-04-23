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На 2013 год приходится пик выплаты Беларуси по кредиту МВФ

23 апреля 2013 18:01
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Новости Беларуси. Беларусь выплатила 82 миллиона долларов по основному долгу кредита стэнд-бай МВФ. Это уже одиннадцатое погашение. Пять было в прошлом году и шесть - в этом. Именно на этот год приходится пик выплат по кредиту.

Напомним, в конце 2008 Беларусь обратилась к  Международному валютному фонду с просьбой о заключении кредитного соглашения стэнд-бай. В итоге было выделено почти  три с половиной миллиарда долларов. Это позволило обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # МВФ в Беларуси # Государственная политика

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