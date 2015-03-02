2 марта в Беларуси истек срок предоставления деклараций о доходах за 2014 год: как встретили весну в налоговых

Новости Беларуси. Второго марта истек срок предоставления деклараций о доходах за 2014 год. В налоговой ждали тех, кто, например, во второй раз в течение пяти лет продал квартиру, гараж или земельный участок. Работал за границей либо получал денежные переводы из-за рубежа не от близких родственников.

В век технологий не обязательно сидеть в очереди часами. Да сегодня в этих учреждениях их нет. Отчитаться о своих доходах можно в том числе и через Интернет.

Первые дни весны и последние сроки по налоговому законодательству. Второго марта у физических лиц был последний шанс для подачи деклараций за 2014 год. Продажа во второй раз за год автомобиля, в течение пяти лет квартиры, гаража или земельного участка, получение не от близких родственников денежных переводов из-за рубежа – все это причина для того, чтобы все-таки прийти в налоговую. Но и это далеко не весь перечень.

Светлана Шевченко, заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Налогообложению и декларированию подлежат займы. Какие займы? Займы, полученные в 2014 году и не возвращенные в 2014 году. Не подлежат декларированию займы, полученные от близких родственников или лиц, состоящих с плательщиком в отношениях свойства.

Ждали в налоговой и тех, кто, к примеру, работает по трудовому договору за рубежом. Олег Давыдько как раз из их числа. Съемочной группе СТВ признается: Минск сменил на неблизкий Смоленск, поэтому до последнего дня и «дотянул».

Олег Давыдько, сотрудник строительной компании:

Это как всегда наше русское – тянем до последнего, а потом в последний день все бежим и сдаем. Здесь иногда объективные бывают ситуации, что не всегда вовремя мне в Смоленске подтвердят в налоговой, например. Лет 10 где-то я работаю и каждый год отчитываюсь о своих доходах. В первое время здесь были большие очереди, приходилось по полдня стоять, а то и день иногда.

Впрочем, те очереди и часовые ожидания помнят и другие белорусы. Это кадры 10-летней давности: 2005 год, одна из столичных налоговых инспекций и все то же время для декларирования. В коридоре – с десяток человек.

Сегодня картина абсолютно иная. Во многом, отмечают налоговые инспекторы, помогла отмена так называемого «совокупного декларирования». С тех пор отчитываться обо всех доходах не нужно. Составили конкретный перечень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Ролинская, заместитель начальника отдела инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району Минска:

Например, если у граждан было более одного источника доходов (к примеру, два места работы и более), они предоставляли декларацию, то когда ставка стала 12%, соответственно, эти граждане не обязаны предоставлять декларацию. Количество граждан уменьшилось, очередей мы не допускаем. У нас установили новые программы, которые нам также позволяют работать в более ускоренном режиме. Мы работаем в выходные дни, со смещенным графиком.

Совершенствование налоговой системы под особым контролем главы государства. И за последнее время сделано немало, отметил президент на одном из последних совещаний.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Стало лучше, что подтверждается международным рейтингом. За три года мы поднялись с 183 на 60 место в мире. С другой стороны, часто что-то меняя в налогах, можно впасть в крайность и нанести ущерб стабильности страны. Недопустимы постоянные изменения налоговых ставок. Откровенно говоря, может, стоит один раз по максимуму откорректировать налоговое законодательство, чтобы потом несколько лет всем спокойно работать.

Мне докладывают, уже предприниматели просят, чтобы мы прекратили всякие реформы в налоговой сфере. Нужна стабильность.

Сокращено количество налогов, упрощено администрирование. Совершенствуют и саму систему взаимодействия налоговых инспекций и плательщиков.

Специально для удобства граждан существует и так называемое электронное декларирование. Время, несомненно, экономит. Упрощает и работу самих налоговых инспекторов. Правда, пока эта форма декларирования не слишком популярна среди физических лиц.

Кстати, известны уже и цифры. К примеру, только в одной из столичных налоговых инспекций приняли почти 700 деклараций, к уплате определено налогов на 17 миллиардов белорусских рублей. Подсчитали уже и общие цифры по всей Беларуси.

Светлана Шевченко, заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

На сегодняшний день налоговую декларацию предоставило более 15 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом, на тысячу граждан больше обратилось в налоговые органы.