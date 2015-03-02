Прямой эфир

С марта в Беларуси туристические и страховые услуги оплатить можно будет только национальной валютой

02 марта 2015 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рассчитаться за топливо, страховые и туристические услуги отныне можно только за белорусские рубли. Цены на услуги в турфирмах также должны быть указаны в национальной валюте.

Стоимость путевки высчитывается исходя из курса доллара, установленного Нацбанком и дополнительных процентов, которые туроператор закладывает на конвертацию валюты.

Подобная мера призвана сократить случаи использования иностранных денег при расчетах на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ирина Круглякова, начальник отдела реализации путевок туристической компании:
Сегодня первый день. Мы принимали белорусские рубли и предоплату, и оплату делали клиенты. Курс непостоянный. Он все время балансирует, поэтому, обезопасив себя, мы будем брать какой-то процент на конвертацию. Если кто-то думает, что в Москве будет легче купить (я имею в виду в России), нет, это заблуждение, потому что там надо будет покупать российский рубль. Все московские фирмы оплату берут в российских рублях плюс 2,5-3% на конвертацию.     

# Экономика # Ирина Круглякова # Валюта

Другие новости рубрики

Все новости
С 1 марта в Беларуси вырастут зарплаты бюджетников
02 марта 2015 07:25

С 1 марта в Беларуси вырастут зарплаты бюджетников

2 марта — последний день предоставления декларации за 2014 год
02 марта 2015 07:22

2 марта — последний день предоставления декларации за 2014 год

С 1 марта оплачивать страховые и туристические услуги можно только в белорусских рублях
01 марта 2015 11:28

С 1 марта оплачивать страховые и туристические услуги можно только в белорусских рублях