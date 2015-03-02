С марта в Беларуси туристические и страховые услуги оплатить можно будет только национальной валютой

Новости Беларуси. Рассчитаться за топливо, страховые и туристические услуги отныне можно только за белорусские рубли. Цены на услуги в турфирмах также должны быть указаны в национальной валюте.

Стоимость путевки высчитывается исходя из курса доллара, установленного Нацбанком и дополнительных процентов, которые туроператор закладывает на конвертацию валюты.

Подобная мера призвана сократить случаи использования иностранных денег при расчетах на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Круглякова, начальник отдела реализации путевок туристической компании:

Сегодня первый день. Мы принимали белорусские рубли и предоплату, и оплату делали клиенты. Курс непостоянный. Он все время балансирует, поэтому, обезопасив себя, мы будем брать какой-то процент на конвертацию. Если кто-то думает, что в Москве будет легче купить (я имею в виду в России), нет, это заблуждение, потому что там надо будет покупать российский рубль. Все московские фирмы оплату берут в российских рублях плюс 2,5-3% на конвертацию.