Новости Беларуси. Сотрудники КГБ раскрыли крупную коррупционную схему, действовавшую на протяжении четырех лет. За годы незаконного сотрудничества только исполняющий обязанности директора одного из республиканских унитарных предприятий заработал около 200 тысяч долларов.

Директора ряда коммерческих структур Минска, замешанных в деле, задержали с поличным. В ходе расследования был выявлен нелегальный финансовый центр, в котором ныне заключенный под стражу бизнесмен обналичивал серую бухгалтерию и конвертировал свои доходы в иностранную валюту.

В отношении всей преступной группы возбуждено 5 уголовных дел.

Арест наложен на недвижимость и дорогостоящие авто. Судьба имущества, ровным счетом, как и недавних партнеров, решится в ходе дальнейшего расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.