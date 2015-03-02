Прямой эфир

Сотрудники КГБ раскрыли крупную коррупционную схему, действовавшую на протяжении четырех лет

02 марта 2015 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники КГБ раскрыли крупную коррупционную схему, действовавшую на протяжении четырех лет.  За годы незаконного сотрудничества только исполняющий обязанности директора одного из республиканских унитарных предприятий заработал около 200 тысяч долларов.

Директора ряда коммерческих структур Минска, замешанных в деле, задержали с поличным. В ходе расследования  был  выявлен нелегальный финансовый центр, в котором ныне  заключенный под стражу бизнесмен  обналичивал  серую бухгалтерию и конвертировал свои доходы в иностранную валюту.

В отношении всей преступной группы возбуждено 5 уголовных дел.

Арест наложен на недвижимость и дорогостоящие авто. Судьба имущества, ровным счетом, как и недавних партнеров, решится в ходе дальнейшего расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Коррупция

Другие новости рубрики

Все новости
С марта в Беларуси туристические и страховые услуги оплатить можно будет только национальной валютой
02 марта 2015 07:54

С марта в Беларуси туристические и страховые услуги оплатить можно будет только национальной валютой

С 1 марта в Беларуси вырастут зарплаты бюджетников
02 марта 2015 07:25

С 1 марта в Беларуси вырастут зарплаты бюджетников

2 марта — последний день предоставления декларации за 2014 год
02 марта 2015 07:22

2 марта — последний день предоставления декларации за 2014 год