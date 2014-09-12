15 новых видов шоколада появились на фабрике «Коммунарка» с запуском нового итальянского оборудования

Новости Беларуси. Ко Дню города в Минске и не только станет больше шоколада. И причина тому – модернизация, в частности, новая линия на кондитерской фабрике «Коммунарка». Специалисты уверены, что на итальянском оборудовании получится отличный белорусский шоколад с орехами, фундуком и апельсином.

В год белорусы съедают около 18 тысяч тонн кондитерских изделий «Коммунарки».

И, как отмечают на фабрике, спрос только растет.

Жанна успела уже освоить новое итальянское оборудование. Сейчас она ждет появления на ленте нового сладкого продукта. 12 сентября на «Коммунарке» запустили линию по производству шоколада с начинками и разными добавками.

Тамара Павлова, начальник шоколадного цеха СОАО «Коммунарка»:

Она позволяет нам делать абсолютно новую продукцию для нашего предприятия. Можем добавлять и в шоколадную массу различные добавки, и в начинку. Все, что сейчас требуется нашему покупателю.

С лесным орехом, фундуком, черникой, апельсином. С запуском новой линии ассортимент «Коммунарки» пополнился 15 новыми видами шоколада. В час только в этом цеху выпускают около тонны сладкого продукта.

В день «Коммунарка» производит более 100 тонн кондитерских изделий. И это далеко не предел.

Мир требует больше белорусского шоколада. Специалисты готовы обеспечить сладкую жизнь уже в ближайшее время.

Татьяна Сайгалова, заместитель генерального директора по производству СОАО «Коммунарка»:

Покупка этой линии была обусловлена тем, что нам катастрофически не хватало шоколада. Две существующие линии делали нужного шоколада, 200- граммового, 150 тонн в месяц. А это потребность только внутреннего рынка. Сегодня экспорту нужно еще столько же.

Масштабная реконструкция началась на фабрике после того, как в октябре 2012 года ее посетил президент Беларуси. В результате модернизации значительно расширились экспортные возможности предприятия.

Сейчас «Коммунарка» поставляет свою продукцию в 16 стран мира. А с появлением новой линии по производству шоколада экспорт увеличится как минимум на 10%.

Татьяна Сайгалова, заместитель генерального директора по производству СОАО «Коммунарка»:

Столько нового оборудования, сколько мы купили с 2012 по 2014 год, фабрика за всю историю своего существования не покупала. Мы хотим развиваться. А уже старые площади в центре города не позволяют поставить высокоэффективное оборудование. Мы планируем расширить свое производство, построить вторую «Коммунарку».

Попробовать шоколадные новинки от «Коммунарки» можно будет уже через несколько недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.