Межведомственная делегация США с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь и США обсуждают перспективы двусторонних отношений. В эти дни в Минске находится межведомственная делегации Соединённых штатов. Программа визита насыщенная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне переговоры прошли в МИДе. Здесь стороны договорились о продолжении диалога для обеспечения дальнейшей нормализации отношений.

Сегодня, 10 сентября, сотрудников Госдепартамента, министерств, посольства и Агентства США по международному развитию принимали в Минобороны и Министерстве образования нашей страны.

Пейдж Александер, помощник администратора Бюро Европы и Евразии Агентства «USAID» (США):

В первую очередь, мы хотим рассмотреть возможности для дальнейшего белорусско-американского сотрудничества. Специально для этого мы проводим переговоры с представителями государственных организаций, политическими деятелями, получателями грантов программы США, дипломатическим корпусом и деловыми кругами. Сейчас мы только начинаем наш двусторонний диалог. Пока рано говорит о каких-то конкретных договоренностях.

Визит межведомственной делегации продлится до 11 сентября. Итоги встреч планируют подвести на пресс-конференции для журналистов.