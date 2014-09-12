Александр Лукашенко: В каждой области Беларуси должны быть селекционно-племенные молочные фермы

Новости Беларуси. В каждой области Беларуси должны быть селекционно-племенные молочные фермы. Такое поручение дал глава государства 12 сентября, посещая предприятие «Жодиноагропромэлита» в Минской области. Александр Лукашенко ознакомился с разработками белорусских ученых.

Еще в 2006 году было решено передать ученым пять сельхозорганизаций. Это был шаг к сближению науки и производства.

Задумка простая: под «зонтиком» Академии наук в этих хозяйствах должны апробироваться инновационные технологии и методики и веером расходиться по республике.

Президент контролирует успехи этих хозяйств лично. В этот раз речь шла о том, что сделано в животноводстве. Рентабельность организаций пока «пляшет». Глава государства ориентирует ученых не просто на эффективность.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Прибыльность – само собой разумеющийся факт. Потому что, что же вы за маяк и показатель? У вас же вся наука. Вы еще здесь должны нам представить неоспоримые технологии. Неоспоримые! Чтобы мы не думали: надо это, не надо. Чтобы мы пришли, это схватили и понесли по всей стране. Вот для чего это головное предприятие.

Белорусские селекционеры уже не один год бьются над непростой задачей: как вывести свою высокопродуктивную породу. Нужен белорусский голштин. Попытки завезти импортный племенной скот успехом не увенчались.

В итоге уже есть 450 голов, которые на 70% соответствуют требованиям.

Николай Попков, генеральный директор РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»:

Задача стоит такая, чтобы нам, по крайней мере к 2020 году, в республике решить проблему обеспечения госплемпредприятий страны собственным племенным материалом для формирования этого стада.

Президент осмотрел селекционно-племенную ферму на 350 коров. Она была введена в 2013 году и позволит разводить животных так называемой «высокой генетики». Ежегодно до 200 быков и 100 коров.

Иван Коронец, начальник биотехнологического центра по молочному и мясному скотоводству РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»:

Когда мы уже хорошую генетику заложили, получаем теленка, а теленка, самое главное, надо вырастить. Вырастить так, чтобы иметь физиологические привесы. Вот, на профилактории 650 г. Дальше – 800 г, 850 г. И так далее. Если мы этого добьемся, мы выйдем на уровень продуктивности в республике или на генетический потенциал примерно 10-12 тысяч кг молока. Сегодня он в республике на уровне 8,5 тысяч кг молока.

Любые средства хороши, если помогут улучшить продуктивность стада. Поэтому и за диетой буренок следят несколько человек. Как и чем животное накормили, контролируют в режиме онлайн. Это сделать может и животновод, и губернатор.

Анна Сахончук, заведующая лабораторией кормления молочного скота ГП «Жодиноагропромэлита»:

Выключаем рубец коровы и через систему сканера информация передается на компьютер, где мы видим: правильно мы кормим корову или неправильно. Если у нас показатели получаются ниже оптимальных, мы должны корректировать рационы, чтобы повысить продуктивность коровы, сохранить ее продуктивное долголетие. Эту систему мы планируем внедрить на комплексах нашей республики.

А вообще в коровниках держат исключительно «правильных» животных. Или, как здесь говорят, модельных.

Конкуренция в этом «идеальном» стаде, которое здесь выращивают, похлеще, чем на подиумах. Здесь, кстати, тоже есть свои каноны красоты. Конечно, не 90-60-90. Но тем не менее. По высоте в крестце корова должна быть 140 см, обхват груди – 205 см, должна быть правильная постановка конечностей и крепкий копытный рог. Вот тогда это настоящая красавица.

Но, конечно, смотрят не только на экстерьер, но и на генотип, и на продуктивность. Ведь в идеале такая корова должна давать за удой 9-12 тысяч килограмм молока. Но это не предел. В Беларуси уже есть животные, которые дают и 16 тысяч килограмм молока.

Чтобы получить высококачественный генетический материал, одного такого объекта мало. Президент не против создания подобных племенных ферм в каждой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Их надо сконцентрировать у лучших, ответственных руководителей. Отдельно поставить там своего человека, который будет подчиняться человеку, который отвечает за это головой. А руководитель должен бегать вокруг и радоваться, что у него что-то. Это другое дело. А когда у вас рассредоточены 2,5 тысячи доноров по двум тысячам фермам, слушайте, во-первых, это дикие затраты, все эти переезды, поездки. А, во-вторых, никто в этом стаде за вашим донором наблюдать даже не будет.

Вы должны были смотреть на то, что это золотовалютный резерв выше даже любой страны. И должны были прийти и сказать: «Мне надо 10 ферм, супер, де будут стоять высокоудойные, по 20 тысяч кг молока в год, коровы». И они были бы у вас в течение полугода. Семен Борисович бы бегал, не вы за ним, а он за вами: «Слушай, Николай Андреевич, ты мне скажи, где как построить. Потому что завтра будет госкомиссия принимать этот сарайчик на 200 голов». И мы бы вам нашли деньги, последнее бы отдали.

Вы же знаете эту историю. Для журналистов расскажу. Вы-то знаете, как в Ленинграде люди, умирая с голоду, сохранили элитное зерно. Это должна быть целостная система в одних руках. Пока вы директор Института, в ваших руках. Потому что это для вас главное. Когда вы это сделаете?

Николай Попков, генеральный директор РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»:

Я думаю, что мы отработаем в течение ближайшего времени подход, как это сделать, чтобы это была система. А если мы, действительно, будем дергаться, так это ничего не будет.

Александр Лукашенко:

Значит, к 1 октября на столе должен лежать нормативно-правовой акт, у Президента, где будет, что вам надо (вы сказали, закона у вас какого-то не хватает или нормативно-правового акта), где будет система, схемы все отработаны и обязательства. Или даже не обязательства, а поручения каждому руководителю области это сделать.

Александр Лукашенко посетил и инновационную молочно-товарную ферму на 1000 коров. Доят животных роботы. Ученые попытались создать идеальные условия. В итоге ферма – в десятке лучших в стране. Производят здесь 92% молока экстра-класса и работают с рентабельностью 30%.

В Минской области также реализуется совместный с российскими специалистами проект по выращиванию трансгенных коз и использования их молока для выделения специального белка – лактоферрина. Он обладает иммуностимулирующими свойствами. Уже получено потомство от таких трансгенных животных – это 150 голов.

Александр Лукашенко посетил биотехнологический центр и экспериментальную козоводческую ферму. Президент поручил наладить до конца 2014 года переработку козьего молока для выделения лактоферрина человека. Сейчас готовят новую программу, которая позволит наладить использование полученного белка.

Александр Будевич, заведующий лабораторией РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»:

От момента получения, начала разработок, до выхода лекарства, лекарственного средства проходит 15-17 лет. С затратами примерно 300 млн долларов. Это просто по Евросоюзу. Вообще, 2-4 млрд долларов. Конечно, мы столько не затратили. Конечно, мы этого сделали меньше. Но это реально. Я думаю, что к 2017 году примерно, если будет принята «Беларусфарм» программа, мы, конечно, биологически активные добавки запустим в производство некоторое.

На повестке дня стоит и вопрос восстановления свиного поголовья. Ученые предлагают строить облегченные варианты таких комплексов. Шутят, «летний лагерь» для хрюшек получается. Мол, не так затратно, не так долго, да и окупится быстро. Благо, спрос на свинину есть и у нас, и за рубежом.

Александр Лукашенко:

Сегодня нет свинины. В России нет, у нас кувыркаемся со свининой. То есть огромный рынок. Цена неимоверно подскочила. Значит на этом можно заработать сегодня. Мы же рассуждаем как бизнесмены. На этом можно заработать, получить хорошие деньги, занять российский рынок, в конце концов. Себя – это не проблема, мы обеспечим свининой. Но там высокие цены при этом эмбарго. Вот откуда было мое решение. Понимаешь? Если бы сегодня у нас завалено было свининой и некуда было ее девать, чего требовать от вас повышения объемов? Но сегодня и Польша загорелась, и Прибалтика вся, бушует эта зараза. Поэтому и там наш рынок. Мы более организованны, чем поляки и чем россияне. Там частник: «А, не надо, я заработаю свой миллион на другом виде». Мы можем мобилизоваться благодаря нормальной управляемости и этот товар, который пользуется спросом, сегодня получить.

Президент высказался за то, чтобы в каждом регионе были организации, которые бы смогли поставлять такие облегченные конструкции для строительства.

Задача аграриям по свинине: к концу 2014 году увеличить объемы производства до 113 тысяч тонн, в 2015 году произвести уже 180. Пока меньше.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Для того, чтобы нам обеспечить стабилизацию производства свинины внутри республики и нарастить экспортный объем свинины, нам необходимо дополнительно создать сегодня мощности для откорма этих свиней. Подобных конструкций, а их по республике будет порядка 100, и задействовать все бетонные помещения, которые не достроены, а их более 107 по нашей стране. На это выделят Правительство 200 млрд рублей.

В Минской области работает специальная репродукторная ферма на 500 свиноматок. Кстати, здесь не просто выращивают поголовье, но обучают специалистов, которые потом смогут внедрить полученные знания на своих производствах.