Владимир Макей посетил Нигерию с официальным визитом

Новости Беларуси. Белорусско-нигерийское сотрудничество планируется вывести на уровень стратегического. Такая договоренность была достигнута в рамках завершившегося накануне визита Министра иностранных дел Беларуси в Нигерию. Он стал первым за всю историю двусторонних отношений.

За время пребывания в западно-африканском государстве Владимир Макей встретился с президентом республики и главами ряда министерств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили развитие партнерства в политической, торгово-экономической, военно-технической и других областях. В частности речь шла о создании в Нигерии сборочных производств белорусских тракторов, сельскохозяйственной и автомобильной техники.

В ходе визита также состоялись переговоры деловых кругов двух стран.