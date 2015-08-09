Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Витебской области

Новости Беларуси. В Беларуси – пик уборочной компании. Южные регионы и вовсе близки к завершению жатвы. На счету аграриев свыше 5, 5 миллионов тонн зерна. В лидерах по намолоту остаётся Минская область, следом – Брестская. Близка к сбору миллиона тон Гродненщина. Полумиллионный рубеж приодели витебские аграрии.

С ходом уборочной кампании накануне ознакомился президент. В эти дни Александр Лукашенко находится в Витебской области. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Поля данного региона, а также северных районов столичной области глава государства осмотрел с вертолета – это позволило увидеть общую картину. Интересовался президент и конкретными цифрами – темпами уборки, урожайностью, планами аграриев на будущий каравай.

В Витебской области на сегодняшний день убрана треть площадей – этот результат ниже, чем в других регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ходом уборочной кампании президент остался не очень доволен. Учитывая нынешние благоприятные погодные условия, работы могут вестись интенсивней. Сейчас каждая минута на счету. Темпы уборки и эффективность работ нужно наращивать, таково мнение главы государства.