Итоги 1-го дня визита премьер-министра Пакистана в Беларусь

Новости Беларуси. О мире, благополучии и экономическом развитии. Эти темы сегодня, 10 августа, звучали на встрече президента Беларуси с премьер-министром Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры Александра Лукашенко и Наваза Шарифа прошли во Дворце Независимости. Сначала разговор был в узком, после – в расширенном составе.

По итогам Беларусь и Пакистан подписали договор о дружбе и сотрудничестве, а также условились разработать дорожную карту развития отношений.

Кто бы мог подумать, что в августе, пролетев 4 тысячи километров из Юго-Восточной Азии, пакистанский премьер не ощутит большой климатической разницы. В Минске в эти дни настоящий субтропический зной. В Исламабаде такая же температура и сезон дождей.

Так что никакой акклиматизации. Сразу можно почувствовать себя как дома.

Приветствуют гостя, прибывшего с супругой, радушно — по белорусской традиции хлебом-солью.

Александр Лукашенко лично приехал в аэропорт, чтобы встретить премьера Пакистана.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф в Минске впервые. Хотя с белорусским президентом они уже знакомы. Встречались на переговорах в мае в Исламабаде, когда Александр Лукашенко был в Пакистане с историческим визитом.

Именно тогда отношения между Минском и Исламабадом «сняли с паузы». Прошло сразу несколько раундов межправительственных консультаций. Почти год в пакистанской столице работает посольство нашей республике. Все это, плюс нынешняя встреча – хороший фундамент для развития контактов.

Следуя всем канонам официального визита, премьер-министра Пакистана принимают во Дворце Независимости.

Товарооборот в прошлом году между странами приблизился к 60 миллионам долларов. Бывало и вдвое больше. Пакистан — перспективный партнер для Беларуси в Южной Азии. Это, как говорят экономисты, емкий рынок в 190 миллионов человек. Страна считается шестой по численности в мире. Визит в Беларусь проходит как раз накануне Дня независимости пакистанского государства.

Наваз Шариф не просто руководитель правительства, но и влиятельнейший политик в стране. Настоящий лидер. Сегодня Шариф стоит у руля политической партии исламской республики — Пакистанской мусульманской лиги. Политик с непростой судьбой, отец четверых детей и в своем роде рекордсмен – он четырежды становился премьер-министром.

Александр Лукашенко:

Главное, о чем хочу сказать в начале наших переговоров — прежде всего поблагодарить за обязательность. Мы с Вами договорились в этот день, в этот час встретиться в Минске. Благодаря тому, что вы умеете слово держать, мы в этот день и в этот час встречаемся в Минске. Мы с Вами договорились, что это будет отнюдь не туристический визит, а визит насыщенный экономическими мероприятиями, он выльется в создание прочной договорно-правовой базы между нашими государствами.

Наваз Шариф, премьер-министр Исламской Республики Пакистан:

Большое спасибо за приглашение. Мы потрясены гостеприимством вашей страны, вашего народа. Я до сих пор вспоминаю ваши слова, когда вы приехали к нам в Пакистан: как вы живете в такой жаркой стране? Кстати, это был один из самых жарких жней в Пакистане. Я бы хотел еще раз пригласить вас к нам: приезжайте в любое удобное время. Сейчас, когда наши отношения становятся все более крепкими, я полагаю, что нам надо чаще встречаться.

После прихода к власти Шарифа в 2013 году в Пакистане наметилось улучшение отношений с Индией. Государство стало на путь развития экономики. До этого военные конфликты и активность исламистского движения прогрессу не помогали. Именно Пакистану прочат место в 20-ке экономических лидеров. По прогнозам, в ближайшие 30 лет экономика страны вырастет в 15 раз.

Александр Лукашенко:

В начале августа в Минске состоялась первое в истории заседание совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Считаю, что необходимо обратить особое, пристальное внимание на возможности нашего взаимодействия в этом направлении. Нам есть, что предложить и над чем вместе работать в столь важной сфере.

Хорошие перспективы открываются для обучения специалистов из Пакистана. В этом смогли лично убедиться секретарь правительства Пакистана по вопросам образования и профессиональной подготовки Мухаммад Таджвар и лица, сопровождавшие его в ходе пребывания в нашей столице. Полагаю, что встречи, прошедшие в белорусских вузах, будут способствовать росту количества обучающихся пакистанских студентов в наших учреждениях образования.

Логическим продолжением самых выгодных контактов стало проведение в Минске первого заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии. Чтобы динамично наращивать торгово-экономические, инвестиционные связи, ей необходимо собираться не реже одного раза в год. Думаю, господин премьер-министр, Вы поддержите подобное предложение.

Важный компонент двусторонних отношений – межрегиональное сотрудничество. Особо хочу подчеркнуть, что потенциал взаимодействия наших стран более полно может быть раскрыт при выходе за рамки сугубо двустороннего сотрудничества. Здесь важны реализация совместных проектов и оказание взаимной поддержки в ООН и других международных организациях.

Наваз Шариф, премьер-министр Исламской Республики Пакистан:

Мы очень рады тому, что есть возможность развивать дальнейшие связи с Беларусью, включая сферу экономики, защиты, обороны и культуры. Есть и множество других вопросов, которые мы можем обсудить здесь. У наших двух стран есть много общего в региональных и международных вопросах. Пакистан открыт для работы в Минске, для открытия посольства в Минске. Я хочу уверить Вас, что мы выбрали одно из самых лучших мест для того, чтобы разместить посольство, и мы готовы предоставить аналогичные предложения.

Результативными стали для Беларуси и Пакистана майские переговоры. По итогам бизнес-форума был подписан пакет контрактов на сумму, которая раньше набегала разве что за год. В Пакистане хорошо знают белорусские тракторы. Это ключевой рынок для МТЗ вне СНГ. Ежегодно сюда поставляют 3 тысячи машин. Машины нужны. Все-таки около трети экономики делает сельское хозяйство. Пшеницу и хлопок выращивают и для себя, и на экспорт. В этом году МТЗ планирует на треть увеличить продажи. Сборку тракторов два месяца назад наладили на юге страны.

Вообще, главный интерес – в промышленности. Сегодня Беларусь и Пакистан обсуждают возможные поставки автомобильной и сельхозтехники. Но в уме держат создание совместных предприятий. 3-4 крупных пилотных проекта станут примером для подражания.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Среди совместных предприятий можем продвинуть, прежде всего, сельхозмашиностроение Республики Беларусь, автостроение – это МАЗ, БелАЗ. Надеемся также на развитие совместного проекта по станкостроению.

В нашей стране с участием пакистанского капитала может быть налажено совместное текстильное производство. С белоруской площадки Пакистан может продвигать свои товары в Европу.

Для нас азиатское государство – плацдарм в Азии. В ближайшее время эта страна станет центром масштабного международного проекта. Китай вложит в развитие пакистанской инфраструктуры и энергетики больше 40 миллиардов долларов. Выстраивать намерены китайско-пакистанский экономический коридор. Беларусь может вписаться в этот треугольник Минск – Исламабад – Пекин.

Александр Лукашенко:

Мы с уважаемым премьер-министром приняли решение, что члены нашей совместной белорусско-пакистанской комиссии, руководители этой комиссии с белорусской и пакистанской стороны сегодня, завтра будут интенсивно работать для того, чтобы представить нам дорожную карту на краткосрочную и среднесрочную перспективу развития наших отношений.

Мы хорошо знаем, что в Пакистане Беларусь ассоциируется, прежде всего, с одноименным трактором, с этой машиной, в которой очень нуждается Пакистан, а потом уже со страной. На протяжении многих лет нам хорошо известны пакистанский рис, текстиль, другие товары. Уверен, что сегодня мы должны приблизиться к достижению договоренностей, которые в ближайшей перспективе позволят сделать существенный рывок по таким направлениям, как промышленность, фармакология, логистика, сельское хозяйство и другие.

Беларусь готова серьезно обсуждать возможности нашего взаимодействия в реализации ряда крупных проектов в Пакистане, принять участие в создании пакистано-китайского экономического коридора. Мы просто обязаны использовать потенциал наших – Беларуси и Пакистана – хороших отношений с Китаем.

По итогам переговоров в Минске подписан пакет из полутора десятков документов. Это меморандумы и соглашения о сотрудничестве в здравоохранении, культуре, образовании, геологоразведке и науке.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной Академии Наук Беларуси:

Мы намечаем сотрудничество по следующим направлениям: в области материалов и нанотехнологий – это их очень интересует, в области биотехнологий, но это мировая проблематика, в области аграрных технологий и пищевых продуктов, летательных комплексов и космических исследований.

Между столицами государств установлены побратимские связи. Но главное –подписями скрепили договор о дружбе и сотрудничестве в продолжение подписанной ранее Исламабадской декларации белорусско-пакистанского партнерства.

В Минске будет открыто посольство Пакистана. Об этом договорились еще раньше. Сейчас идет поиск подходящей площадки для будущей дипмиссии.

Наваз Шариф, премьер-министр Исламской Республики Пакистан:

Я рад, что так быстро решился вопрос с посольством. Пакистан придает большое значение развитию отношений с Беларусью. Благодаря Александру Лукашенко, мы сможем достичь новых высот. Он лидер, и у меня такое чувство, будто я его давно знаю. Я очень впечатлен результатами Беларуси в промышленности и сельском хозяйстве.

Наталья Бреус, СТВ:

Сотрудничество с Пакистаном – это только один пример того, как Беларусь продвигает свои интересы на «дальней дуге». Этот визит пакистанского премьера рассчитан на три дня, график у него достаточно плотный. Но зато он своими глазами сможет увидеть, что из себя сегодня представляет Беларусь. Уже завтра Наваз Шариф примет участие в белорусско-пакистанском бизнес-форуме, а также посетит машиностроительные предприятия страны – МТЗ и БелАЗ.