Юрий Чиж посетил школу-интернат в Минске

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжается. Сегодня воспитанников столичной школы-интерната навестил председатель Белорусской федерации борьбы и именитые спортсмены. Вначале ребят ожидало сказочное представление с пиратами и поиском сокровищ, а затем — подарки: оргтехника, билеты в цирк и сладости.

Алим Селимов, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе:

Нам очень приятно доставлять таким ребятам радость.

Юрий Чиж, председатель Белорусской федерации борьбы:

Вот эти добрые вещи, я думаю, надо и показывать, потому, чтобы для других это служило в качестве подсказки, и чтобы что-то похожее повторили в своей жизни.

Сказочный праздник в Новогрудскую школу-интернат привез Белорусский Республиканский Союз Молодежи. К детям с нарушениями речи представители объединения приехали не только с подарками, но и в компании Деда Мороза и Снегурочки. На этом сюрпризы не закончились: уникальное шоу ребятам представили необычные артисты: огромный питон, павлин и обезьяна.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК ОО «Белорусский Республиканский Союз Молодежи»:

Когда мы говорим о благотворительности, когда мы говорим о таких вот программах, даже концертных, которые организовывают сами волонтеры, ребята без каких-то денег и затрат финансовых, государства, общественных организаций, просто на общественных инициативах. Мы подчеркиваем еще раз: сегодня это необходимо в большей степени каждому молодому человеку, который пытается просто помочь, молодому человеку, который в этом нуждается.

В эти минуты в Белгосцирке также проходит благотворительный вечер. Здесь настоящая музыкальная феерия. От классики до современных композиций исполняют самые талантливы музыканты. Среди них - лауреаты международных и республиканских конкурсов, стипендиаты специального фонда Президента, а также ученики и педагоги столичной школы искусств имени Глебова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артисты танцевали, пели и исполняли произведения от классики до современных хитов в необычном звучании. Артисты удивили не только разнообразием жанров, но и количеством используемых инструментов – фортепиано, цимбалы, аккордеон, флейта, саксофон и даже фагот и гобой. Цирковые артисты также подарили гостям праздника несколько номеров.

Тамара Куницкая, директор детской музыкальной школы искусств №10 имени Глебова:

Сегодняшний концерт «Зимняя сказка»- юбилейный, ему 20 лет. Я считаю, что это настоящее уникальное шоу для детей и силами детей.

Диана Цеханович, лауреат международных конкурсов:

Я очень рада, что меня пригласили, я с удовольствием сегодня буду выступать, здесь очень весело и красиво/

Зрители:

Прекрасный подарок, данное представление, мне и моему внуку.

Мне больше всего понравилось, как там танцевали. В косыночках и платьицах. Как там на рояле играли - это мне понравилось больше всего!