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В США от гриппа, зафиксированного в 41 штате, погибли 20 детей

10 января 2013 09:54
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Новости США. Эпидемия гриппа охватила практически всю территорию США. Вспышки зафиксированы в 41 штате. Жертвами заболевания стали около 20 детей. Мэр Бостона уже объявил «чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения».

По словам медиков, в этом году эпидемия гриппа обещает быть суровой. В больницах зафиксирован большой наплыв пациентов. Людям подолгу приходится сидеть в очередях в ожидании приема. Власти некоторых городов решили провести бесплатную вакцинацию населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Вирусные заболевания # Дети

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