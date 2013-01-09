Депутаты Палаты представителей поздравили воспитанников Гродненского дома ребенка

Новости Беларуси. Рождественское представление и много сладких подарков. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси.

Сегодня депутаты Палаты представителей посетили Гродненский дом ребёнка. Здесь воспитываются 90 детей в возрасте до трёх лет. Есть среди них и с особенностями развития. Причём, только один малыш не имеет родителей, у всех остальных мамы и папы есть.

Правда, заботиться о таких детях государство. И в праздники их поздравляют гости. Кроме традиционных сладостей, парламентарии каждому воспитаннику подарили мягкие игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лискович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Акции такие нужны, потому что дети должны чувствовать постоянную заботу о себе и уверенность в том, что у них есть будущее и оно должно быть таким как и у всех детей, которые воспитываются не только в доме ребёнка, но и в каждой семье.