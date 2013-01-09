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Депутаты Палаты представителей поздравили воспитанников Гродненского дома ребенка

09 января 2013 10:56
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Новости Беларуси. Рождественское представление и много сладких подарков. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси.

Сегодня  депутаты Палаты представителей посетили Гродненский дом ребёнка. Здесь воспитываются 90 детей в возрасте до трёх лет. Есть среди них и с особенностями развития. Причём, только один малыш не имеет родителей, у всех остальных мамы и папы есть.

Правда, заботиться о таких детях государство. И в праздники их поздравляют гости. Кроме традиционных сладостей, парламентарии каждому воспитаннику подарили мягкие игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лискович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Акции такие нужны, потому что дети должны чувствовать постоянную заботу о себе и уверенность в том, что у них есть будущее и оно должно быть таким как и у всех детей, которые воспитываются не только в доме ребёнка, но и в каждой семье.

# Дети # Парламент Беларуси # Благотворительность # Виктор Лискович

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