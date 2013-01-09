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Представители Коммунистической партии Беларуси вручили подарки ученикам минской школы № 91

09 января 2013 18:11
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Новости Беларуси. С добрыми целями. Ученики 91 столичной школы 9 января принимали подарки и поздравления. В рамках акции «Наши дети» со школьниками встретились представители Коммунистической партии Беларуси.

Для гостей ребята подготовили концертную программу. Визитеры не остались в долгу и пополнили школьную копилку спортивным инвентарем и полезной литературой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Волович, секретарь центрального комитета Коммунистической партии Беларуси по работе с молодежью:
Дети – наше будущее. Мы рассматриваем нашу молодежь как людей, которые впоследствии сменят, может быть, нас в той же партии, сменят, скажем так, действующих депутатов, придут и будут руководителями разного уровня.

# Благотворительная акция # Дети # Благотворительность # Николай Волович

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