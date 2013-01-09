Представители Коммунистической партии Беларуси вручили подарки ученикам минской школы № 91

Новости Беларуси. С добрыми целями. Ученики 91 столичной школы 9 января принимали подарки и поздравления. В рамках акции «Наши дети» со школьниками встретились представители Коммунистической партии Беларуси.

Для гостей ребята подготовили концертную программу. Визитеры не остались в долгу и пополнили школьную копилку спортивным инвентарем и полезной литературой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Волович, секретарь центрального комитета Коммунистической партии Беларуси по работе с молодежью:

Дети – наше будущее. Мы рассматриваем нашу молодежь как людей, которые впоследствии сменят, может быть, нас в той же партии, сменят, скажем так, действующих депутатов, придут и будут руководителями разного уровня.