Ведущие телеканала СТВ поделились, как они проводят отдых с детьми

Ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения» Александра Каштанова старается проводить с дочкой Стефанией как можно больше времени. Фаворит отдыха - велопрогулки, бассейн и обязательно по утрам делает зарядку.

Важное для родителей - здоровый сон, а для ребёнка - конечно же, развлечение. Поэтому парки, зоопарки, кино всегда в культурном расписании. Кроме того, обожает готовить всей семьей. Дочка увлекается танцами и рисованием.

Телеведущая Ирина Мартьянова не представляет свой отдых без путешествий и активных развлечений. Недавно вместе с сыном Гришей и дочкой Валей посетили Прибалтику, с удовольствием изучили города и насладились прохладным побережьем. Шашлыки на морозе, лыжи, велопоходы - семейное хобби.

Для ведущей спортивных новостей Кристины Момот самый лучший отдых - захватывающие прогулки с её годовалым сыном Мишей. Маленький «энерджайзер» вдохновляет молодую маму и помогает ей всегда быть в отличной форме.

Вместе с малышом Кристина с удовольствием осваивает новые виды спорта. Кристина считает, что воспитание и работа может быть отдыхом. Главное то, как ты к этому относишься.