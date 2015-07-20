Весёлые «водные уроки». Занятия плаванием с младенцем

Научиться плавать никогда не рано… Груднички, в отличие от многих взрослых, не боятся воды. Они помнят время, когда «плавали» в животиках у мам. Поэтому эта стихия не пугает их, а наоборот, кажется близкой и родной.

Многие родители боятся идти с младенцами в бассейн. Их можно понять. Но специалисты уверены – страх нужно перебороть. Ведь, чем раньше малыш начнет плавать, тем больше у него шансов вырасти абсолютно здоровым. Вода – один из самых сильных источников развития. Поэтому начинать заниматься с ребенком в бассейне можно, когда ему исполнится 3 месяца.

Посмотрите на эти счастливые лица. Груднички, как маленькие дельфины, ныряют, плавают и пребывают в полном восторге.

Но во всем хороша мера и последовательность. Малышей ни в коем случае нельзя заставлять делать то, что им не нравится. К примеру, окунать в холодную воду. В бассейнах для самых маленьких температуру регулируют специалисты и все необходимые приборы. В основном она составляет 32-34 градуса. Но если вы решили закалять ребенка с помощью воды самостоятельно, делайте это постепенно.

Кроме того, что вода стимулирует развитие ребенка, она еще сближает родителей и малыша, помогает им зарядиться положительными эмоциями. За время занятия груднички и их мамы успевают хорошенько размяться, поплавать разными стилями и даже понырять. Чтобы осанка формировалась правильно, в плавки младенцев подкладывают специальные круги, которые удерживают крох над водой. Самые старательные могут достичь успеха достаточно быстро.

Занятия плаванием с младенцем следует проводить регулярно. Иначе с возрастом он может забыть то, чему уже научился. Если малыш здоров, сыт и хорошо выспался, то такие веселые водные уроки будут ему только в радость.