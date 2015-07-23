30 японских детей, пострадавших от аварии на АЭС «Фукусима», будут отдыхать в «Зубренке» до 9 августа

Новости Беларуси. Японские дети, пострадавшие от аварии на АЭС «Фукусима», поправляют здоровье в Беларуси. К нам приехали три десятка подростков из страны восходящего солнца. Отдохнуть в центре «Зубренок» они смогут вплоть до 9 августа.

Это предусмотрено указом президента, который ранее подписал Александр Лукашенко. В программе пребывания помимо лечения – разнообразные экскурсии, которые познакомят ребят с историческим и культурным наследием нашей страны.

Между тем, подобный отдых японских детей в белорусских здравницах уже можно считать традиционным, он проходит с 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.