Прямой эфир

30 японских детей, пострадавших от аварии на АЭС «Фукусима», будут отдыхать в «Зубренке» до 9 августа

23 июля 2015 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Японские дети, пострадавшие от аварии на АЭС «Фукусима», поправляют здоровье в Беларуси. К нам приехали три десятка подростков из страны восходящего солнца. Отдохнуть в центре «Зубренок» они смогут вплоть до 9 августа.

Это предусмотрено указом президента, который ранее подписал Александр Лукашенко. В программе пребывания помимо лечения – разнообразные экскурсии, которые познакомят ребят с историческим и культурным наследием нашей страны.

Между тем, подобный отдых японских детей в белорусских здравницах уже можно считать традиционным, он проходит с 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Дети # Беларусь-Япония

Другие новости рубрики

Все новости
Весёлые «водные уроки». Занятия плаванием с младенцем
20 июля 2015 10:43

Весёлые «водные уроки». Занятия плаванием с младенцем

Военно-патриотический лагерь в Острошицком городке принял юных минчан, нуждающихся в дополнительной педагогической помощи
14 июля 2015 17:54

Военно-патриотический лагерь в Острошицком городке принял юных минчан, нуждающихся в дополнительной педагогической помощи

Волонтерский проект «Дети столицы» на базе 10 школ Московского района Минска объединил 150 детей
13 июля 2015 17:26

Волонтерский проект «Дети столицы» на базе 10 школ Московского района Минска объединил 150 детей