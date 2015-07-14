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Военно-патриотический лагерь в Острошицком городке принял юных минчан, нуждающихся в дополнительной педагогической помощи

14 июля 2015 17:54
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Новости Беларуси. Детский военно-патриотический лагерь в Острошицком городке 14 июля принял юных минчан, которые нуждаются в дополнительной педагогической помощи.

Каждую смену оздоровиться и получить полезные навыки в палаточном городке смогут около полусотни столичных школьников. Здесь их обучат военному мастерству и медицинской подготовке.

Вместе со своими наставниками ребята посетят воинские части и места боевой славы. Кроме того, в программе – участие в спортивных соревнованиях и трудовом десанте. Этим летом лагерь примет детей на две смены, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы ориентируем все наши 34 загородных лагеря для того, чтобы на их территории открывали палаточные лагеря различной направленности. Не только военно-патриотической. Они могут быть спортивной направленности, трудовой.

# Игорь Карпенко # Дети # Детские лагеря в Беларуси

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