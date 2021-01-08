«Там настолько была искренняя атмосфера, они реально ждали Деда Мороза». Как ведущие телеканала СТВ поздравили детей одного столичного дома-интерната

Чудеса продолжаются и подтверждение тому – праздничный open air, который устроили для воспитанников столичного детского дома №3 сотрудники телеканала СТВ. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ведущий СТВ – Евгений Поболовец, корреспондент СТВ – Григорий Азаренок и ведущая СТВ – Ольга Войтенкова.

Кому пришла идея поучаствовать в такой доброй акции под названием «Наши дети»? Евгений Поболовец, ведущий СТВ:

Это было коллективное творчество. Здесь и Настя из спецпроектов, и наша Настя Дехтяр, которая шеф-редактор программы «Неделя», это девушки, которые много чего придумывают, очень оригинально все делают. И вот, наверное, у них родилась эта идея, а мы уже просто исполняли те роли, которые нам обозначили. Григорий был Дедом Морозом, Ольга – Снегурочкой. Евгений, а какой у вас был костюм? Евгений Поболовец:

Мне перевоплощаться не пришлось, я играл самого себя – ведущего программы «Неделя», все было интересно и весело.

Как дети восприняли, насколько они поверили, что это настоящая Снегурочка и настоящий Дед Мороз? Это у вас не первый опыт такого перевоплощения? Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:

Я в школе всегда исполнял эту роль, потому что у меня такой бас, как казалось преподавателям, похожий на тот голос, который должен быть у Деда Мороза. И, в принципе, я люблю с детишками играть, дарить им подарки, потому что когда ты видишь эти счастливые лица, то ты сам заряжаешься позитивной энергией, и притом, что это были не простые дети, а дети из дома-интерната, которые по объективным причинам чего-то в жизни недополучили. К ним едешь с особенным чувством, потому что вот в эти дни – в новогодние и рождественские праздники – они особо чувствуют проявление заботы, внимания к себе. Хотели зарядить их хорошей, позитивной энергией и сами от них тоже получили такой большой заряд положительных эмоций.

Как реагировали сами виновники торжества? Как все было? Григорий Азаренок:

Дед Мороз и Снегурочка – это люди, которые приносят счастье и подарки. Мы с ними пели песни. Они подбегали по одному, садились на колени, они рассказывали стихи. Они наперебой друг друга толкали, чтобы побольше стихов рассказать. Они просили, мне очень понравилось, полицейскую машинку, очень много мальчиков просило. Там был такой эпизод, мы уже переоделись, подходит парень, который только что был на представлении, и такой: «А Дед Мороз уже уехал?». Я говорю: «Ну да, уехал, у него детишек много». – «А вы передайте ему, что я на следующий год хочу то и то». Я говорю: «Обязательно передам, только веди себя хорошо». Дети запомнили эту встречу, им она очень понравилась.

Как Снегурочка себя ощущала в таком амплуа? Как дети реагировали? Ольга Войтенкова, ведущая СТВ:

В целом очень положительные эмоции получили, потому что дети действительно готовились к этой сказке, они ее искренне хотели. И, сами того не понимая, они ее и для нас создали. Нам было очень легко с ними стать частью чего-то большого и волшебного, что они вместе с нами и создавали. Был прописан сценарий, но его мы почти не придерживались, все шло как-то само собой, очень радостно, позитивно. Хотелось бы, чтобы это были не разовые акции, чтобы постоянно поддерживать контакт.

Этим выездом дело не ограничивается, акция большая «Наши дети». Что еще запланировано в рамках этой акции? Евгений Поболовец:

Мы много посещаем таких заведений и с разными детьми встречаемся, дарим подарки. Я бы хотел отметить такой момент, что прямо было видно, чувствовалась вся атмосфера вокруг елочки, вокруг этого дома, она прямо царила таким волшебством. Такой был момент: Григорий выходил из здания, по ступенькам спускался, мы стояли с другой стороны елочки вместе с детьми, и когда Григорий вышел и просто сказал: «Здравствуйте, дети!» – там такая была реакция. Я такого не видел никогда и нигде. Там настолько была искренняя, они завизжали, закричали, ждали реально Деда Мороза. Когда Григорий вышел из-за елочки, было видно, что они прямо в таком восторге, что дайте дотронуться. Было видно, что это искренняя радость, это не наигранная. Такие моменты дают заряд и позитива, и бодрости. Ты понимаешь, что этим нужно заниматься, может быть, не только в эти предновогодние, новогодние дни. Мы горды, что стали частью этого праздника.

Григорий Азаренок:

Акция «Наши дети» – это в нашей стране такой уникальный марафон добра, потому что с начала декабря и практически по конец января по всей стране в каждый дом семейного типа, в дома-интернаты, в детские приюты, больницы едут люди из госучреждений, бизнесмены, чиновники, силовые структуры – все государственные службы и просто неравнодушные люди.