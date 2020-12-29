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«Несмотря на то, что снега у нас немного, просили санки». Как поздравили детей-сирот с Новым годом в Бобруйске

29 декабря 2020 08:04
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Важно поддержать тех детей, кто особенно в этом нуждается. Исполнить новогоднюю мечту может не только Дед Мороз, но и любой человек, у которого есть возможность порадовать детей-сирот, воспитанников школ-интернатов, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Несмотря на то, что снега у нас немного, просили санки». Как поздравили детей-сирот с Новым годом в Бобруйске-1

Еще приятнее, когда подарок не просто вручают, а делают настоящий веселый и шумный праздник. Как этот праздник привезти, знает наша гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – блогер Стюша Тайм.

Где еще побывали?

Стюша Тайм, блогер:
26 декабря мы побывали в Осиповичах и Бобруйске, где постарались принести праздник, волшебство ребятам и их порадовать.

Что больше всего запомнилось?

Стюша Тайм:
Желания абсолютно разные: начиная от машинок, кукол и заканчивая конфетами. Самые необычные желания – это санки, несмотря на то, что снега у нас немного, дети все равно просят санки и надеются покататься с горок.

«Несмотря на то, что снега у нас немного, просили санки». Как поздравили детей-сирот с Новым годом в Бобруйске-4

Как вручали подарки детям? Кто принимал участие?

Стюша Тайм:
Вручение подарков происходит обычно в игровой форме. Принимаем участие мы, участники автопробега. Я в частности была Снегурочкой, мне повезло в этот раз. Проходило все весело. Директор детского дома в Бобруйске – Марина Николаевна – очень душевно и тепло нас встретила. Спасибо ей огромное. Как всегда все на позитивной ноте.

«Несмотря на то, что снега у нас немного, просили санки». Как поздравили детей-сирот с Новым годом в Бобруйске-7

Я хочу сказать огромное спасибо всем белорусам, которые принимают участие в этих благотворительных акциях, как «Елка желаний». Вы не представляете, как много вы делаете для страны и детей, ведь для того, чтобы поверить в большую мечту, нужны вот такие маленькие чудеса под Новый год. Спасибо за любовь к детям, за неравнодушие и волшебство, которые вы дарите.

Посмотрим ролик с места событий.

Стюша Тайм:
Новый год – это время подарков, сказки. Сегодня мы привезли сказку в Бобруйск прекрасным малышам.

«Несмотря на то, что снега у нас немного, просили санки». Как поздравили детей-сирот с Новым годом в Бобруйске-10

Дедушка Мороз с подарками – это всегда радость и для тех, кто писал ему письма, и для тех, кто помогал готовить подарки. «Елка желаний», организованная участниками автопробега, продолжила свой путь по стране, особенно теплой была встреча с ребятами в Бобруйске.

«Несмотря на то, что снега у нас немного, просили санки». Как поздравили детей-сирот с Новым годом в Бобруйске-13

Этот праздник никого не оставил равнодушным. Веселые игры и хороводы, много улыбок и хорошего настроения.

Марина Шарко, директор ГУО «Детский дом г. Бобруйска»:
В преддверии новогодних праздников я хочу пожелать белорусам позитива. И высказать слова благодарности за то, что вы помните о нас, о таких учреждениях, как наше, потому что внимание для нас – это очень важно.

«Несмотря на то, что снега у нас немного, просили санки». Как поздравили детей-сирот с Новым годом в Бобруйске-16

Стюша Тайм:
Без внимания не остался ни один малыш. Неравнодушные белорусы помогли исполнить самые заветные мечты ребят: новые мячи, куклы, машинки и сладкие подарки. Все с теплом и любовью, ведь добра много не бывает.

# Новый год # Дети # Стюша Тайм # Марина Шарко # Фотофакт

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