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«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу

29 декабря 2020 09:03
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Зимние каникулы самое время отправиться в страну сказок и волшебства. На новогоднем экспрессе умчимся в гости к Дедушке Морозу.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-1

Под стук колес со станции Заслоново летим на чудо-поляну в Сосновый бор. За окошком заснеженный лес, а в нарядных вагонах любимые мультяшные герои.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-4

Масочный режим и социальную дистанцию никто не отменял. Юные проводники следят за порядком и держат марку новогоднего настроения. Даже на билетах сияет красавица-елка.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-7

Павел Пришивалко, проводник Детской железной дороги им. К. С. Заслонова:
Весь маршрут длится полтора часа, и сама развлекательная программа на остановке Сосновый Бор 50 минут. Работать с детьми – это очень весело, заряжаешься энергией. Говорят «спасибо», что еще придут в следующем году и летом придут.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-10

И вот оно – Снежное царство, Морозное государство. Сразу с перрона вы попадаете в гости к Незнайке, Снеговику и Карлсону, который прилетел на запах сладкой ваты. А чтобы праздник не проспать, нужно ноги раскачать. Главная колдунья – Баба Яга – умеет зажигать танцпол.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-13

Новогодние спектакли на лесной поляне проходят уже тринадцатый год. Каждый раз творческая команда железнодорожников старается удивить. Чтобы дети увезли мешок впечатлений на год вперед, а их родители вспомнили детство. Так, главный волшебник влетает в гости на санях и зажигает елочку.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-16

Мария Русско, заведующий секцией культурно-методической деятельности культурно-спортивно центра УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»:
Мы используем разные театральные фишки. У нас тут и необычный жираф пришел из Африки, потому что Баба Яга заколдовала нашего Дедушку Мороза и отправила со Снегурочкой в Африку таять. Нам приятно, что к нам приезжают и уезжают от нас с хорошим настроением.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-19

Анастасия Макеева:
В волшебной стране даже можно почувствовать себя героем сказки «Морозко» и прокатиться на настоящих лошадях.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-22

На Лесной поляне нашлось место для улетных аттракционов и живого уголка. После обнимашек с рождественскими барашками и кроликами можно оседлать пони, пополнить семейный фотоальбом праздничными селфи и подкрепиться от души на фуд-кортах. Как говорится, все включено.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-25

Гном:
Придумываются различные конкурсы, загадки, активно принимают участие не только дети, но и взрослые, дедушки, бабушки. Рассказывают про Детскую железную дорогу. Не только развлекательного характера мероприятия, но и немножко познавательного.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-28

Буратино:
Первый заезд, идем к вагончикам и подбегает ко мне маленькая кроха и говорит: «Здравствуйте! Вы были в прошлом году, вы сегодня здесь, мы к вам опять вернулись». И это так приятно. Всегда, когда ты видишь их, как будто в семью возвращаются.

Новогоднее путешествие пролетит, как одно мгновение. Не забудьте пройти под волшебным посохом Дедушки Мороза и загадать желание.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-31

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Если вы знаете парочку зимних стишков, гном подсластит вам душу.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-34

Посетители:
Мне понравилось больше всего, как мы водили хоровод, и что мы фоткались с Дедом Морозом.

Очень интересная программа, заводная музыка, хорошие актеры.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-37

Этот день показался самым лучшим за все эти дни.

«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу-40

Светлана Марутко, заместитель начальника Детской железной дороги им. К. С. Заслонова:
Детская железная дорога хочет поздравить всех минчан и гостей столицы с наступающим Новым годом и пожелать всем людям счастья и здоровья!

# Новый год # Дети # Анастасия Макеева # Павел Пришивалко # Мария Русско # Светлана Марутко # Фотофакт # Развлечения

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