«Почувствовать себя героем сказки «Морозко». Как выглядит новогодний экспресс, который ездит в гости к Деду Морозу

Анастасия Макеева, корреспондент:

Зимние каникулы – самое время отправиться в страну сказок и волшебства. На новогоднем экспрессе умчимся в гости к Дедушке Морозу.

Под стук колес со станции Заслоново летим на чудо-поляну в Сосновый бор. За окошком заснеженный лес, а в нарядных вагонах любимые мультяшные герои.

Масочный режим и социальную дистанцию никто не отменял. Юные проводники следят за порядком и держат марку новогоднего настроения. Даже на билетах сияет красавица-елка.

Павел Пришивалко, проводник Детской железной дороги им. К. С. Заслонова:

Весь маршрут длится полтора часа, и сама развлекательная программа на остановке Сосновый Бор – 50 минут. Работать с детьми – это очень весело, заряжаешься энергией. Говорят «спасибо», что еще придут в следующем году и летом придут.

И вот оно – Снежное царство, Морозное государство. Сразу с перрона вы попадаете в гости к Незнайке, Снеговику и Карлсону, который прилетел на запах сладкой ваты. А чтобы праздник не проспать, нужно ноги раскачать. Главная колдунья – Баба Яга – умеет зажигать танцпол.

Новогодние спектакли на лесной поляне проходят уже тринадцатый год. Каждый раз творческая команда железнодорожников старается удивить. Чтобы дети увезли мешок впечатлений на год вперед, а их родители вспомнили детство. Так, главный волшебник влетает в гости на санях и зажигает елочку.

Мария Русско, заведующий секцией культурно-методической деятельности культурно-спортивно центра УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»:

Мы используем разные театральные фишки. У нас тут и необычный жираф пришел из Африки, потому что Баба Яга заколдовала нашего Дедушку Мороза и отправила со Снегурочкой в Африку таять. Нам приятно, что к нам приезжают и уезжают от нас с хорошим настроением.

Анастасия Макеева:

В волшебной стране даже можно почувствовать себя героем сказки «Морозко» и прокатиться на настоящих лошадях.

На Лесной поляне нашлось место для улетных аттракционов и живого уголка. После обнимашек с рождественскими барашками и кроликами можно оседлать пони, пополнить семейный фотоальбом праздничными селфи и подкрепиться от души на фуд-кортах. Как говорится, все включено.

Гном:

Придумываются различные конкурсы, загадки, активно принимают участие не только дети, но и взрослые, дедушки, бабушки. Рассказывают про Детскую железную дорогу. Не только развлекательного характера мероприятия, но и немножко познавательного.

Буратино:

Первый заезд, идем к вагончикам и подбегает ко мне маленькая кроха и говорит: «Здравствуйте! Вы были в прошлом году, вы сегодня здесь, мы к вам опять вернулись». И это так приятно. Всегда, когда ты видишь их, как будто в семью возвращаются. Новогоднее путешествие пролетит, как одно мгновение. Не забудьте пройти под волшебным посохом Дедушки Мороза и загадать желание.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Если вы знаете парочку зимних стишков, гном подсластит вам душу.

Посетители:

Мне понравилось больше всего, как мы водили хоровод, и что мы фоткались с Дедом Морозом. Очень интересная программа, заводная музыка, хорошие актеры.

Этот день показался самым лучшим за все эти дни.