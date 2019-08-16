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Безопасные маршруты в школу созданы в Минске: в ГАИ советуют освоить их сейчас

16 августа 2019 10:14
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До начала нового учебного осталось меньше месяца. Сотрудники ГАИ уже приступили к обследованию территории, которая прилегает к учреждениям образования. Какие меры принимаются, чтобы сделать дорогу максимальной безопасной для детей?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома – Роман Лашкевич.

Безопасные маршруты в школу созданы в Минске: в ГАИ советуют освоить их сейчас-1

Последние годы вокруг каждой школы появились ограждения: что еще сделано для безопасности детей?

Роман Лашкевич, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Проводится мониторинг обследования прилегающей территории дорожной сети, также существуют такие безопасные маршруты детей в школу и со школы. Родители, вообще, должны знать об этом, ознакомиться с этим маршрутом и походить с детьми по этим маршрутам. Маршрут уже существует в школе, дети потом ходят по этим маршрутам. Они обследуются, наносится разметка, если где-то она стерлась, дорожные знаки, лежачие полицейские обновляются, тротуарная плитка – все необходимое для того, чтобы было безопасно ходить в школу. Также уже выдано 30 предписаний на устранение недостатков возле школ и в районе 20 пешеходных переходов будет модернизировано освещение.

Безопасные маршруты в школу созданы в Минске: в ГАИ советуют освоить их сейчас-4

# ГАИ # Дети # Роман Лашкевич # Фотофакт

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