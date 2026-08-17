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Новости по тегу #Школьные принадлежности

К новому учебному году в Беларуси выпустили около 1 млн изделий для школьников
17 августа 2026 05:57

К новому учебному году в Беларуси выпустили около 1 млн изделий для школьников

В Беларуси вступили в силу изменения в государственный стандарт на одежду для учащихся
13 августа 2026 11:21

В Беларуси вступили в силу изменения в государственный стандарт на одежду для учащихся

В Беларуси проводят мониторинг торговых объектов, где развернуты школьные базары
04 августа 2026 11:33

В Беларуси проводят мониторинг торговых объектов, где развернуты школьные базары

Около 250 школьных ярмарок запланировано в Беларуси к новому учебному году
20 июля 2026 13:52

Около 250 школьных ярмарок запланировано в Беларуси к новому учебному году

Сколько стоит собрать ребёнка в школу? Отправились с родителями за покупками
16 августа 2025 17:19

Сколько стоит собрать ребёнка в школу? Отправились с родителями за покупками

Басков провёл мониторинг ассортимента школьной продукции в столичном ЦУМе
15 августа 2025 06:48

Басков провёл мониторинг ассортимента школьной продукции в столичном ЦУМе

С 19 июля в Минской области стартуют ярмарки по продаже школьных товаров
17 июля 2025 06:42

С 19 июля в Минской области стартуют ярмарки по продаже школьных товаров

Сезон школьных базаров в Беларуси – узнали, что и по какой цене предлагают производители
16 июля 2025 17:15

Сезон школьных базаров в Беларуси – узнали, что и по какой цене предлагают производители

Школьные ярмарки стартуют в Минской области с 19 июля
30 июня 2025 13:59

Школьные ярмарки стартуют в Минской области с 19 июля

«Мягкий рюкзак или сумку через плечо можно покупать ребенку с 12 лет». Собираем ребёнка в школу
11 августа 2020 11:57

«Мягкий рюкзак или сумку через плечо можно покупать ребенку с 12 лет». Собираем ребёнка в школу

Собираем ребёнка в школу с СТВ. Покупаем канцелярский набор для младших классов с Натальей Надольской
27 августа 2019 08:47

Собираем ребёнка в школу с СТВ. Покупаем канцелярский набор для младших классов с Натальей Надольской

Советы ортопеда: С каким портфелем можно ходить в школу?
20 августа 2014 09:38

Советы ортопеда: С каким портфелем можно ходить в школу?