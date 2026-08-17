Новости по тегу #Школьные принадлежности

По всей стране работают около 250 школьных ярмарок. На них можно собрать практически полный комплект необходимых вещей – от одежды и обуви до рюкзаков и канцелярии.
Главное новшество – теперь ее должны производить исключительно на территории нашей страны.
Мелочей в этом вопросе нет. Проверяющие оценивают наличие достаточного ассортимента, размерного ряда и цветовой гаммы, обращают внимание на одежду, обувь, спортивную форму и рюкзаки.
Им предложат небывалый ассортимент товаров: одежду, обувь, рюкзаки и канцелярию. В этом сезоне коллекции обновлены на 60 %.
Обложки для книг и тетрадей, пенал, ручки и карандаши, линейка, точилка, ластик, альбом для рисования, наборы цветной бумаги и картона – всего в списке 28 позиций. Приобрести их еще та задачка: ценовой диапазон разный, дизайн впечатляет.
Также парламентарий принял участие в республиканской благотворительной акции «Соберем детей в школу». Часть покупок отправится в организации Красного Креста на благотворительные цели.
Будет представлен широкий ассортимент: канцелярия, книжная продукция, одежда делового стиля и обувь.
Министерство образования законодательно закрепило требования к деловому стилю одежды школьников. Учли это и производители. При формировании коллекций они придерживаются капсульного подхода.
Школьные базары будут работать еженедельно по выходным дням с 19 июля по 6 сентября.
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