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Тефтели с рикоттой. Чем и почём будут кормить детей в школах в этом году

19 августа 2019 09:10
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Роллы «Маленький Цезарь», котлеты «Отличник» и «Карпыч» – вот такие оригинальные названия теперь носят блюда в школьной столовой. Действительно ли они вкусные и полезные?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника отдела общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» – Марина Дьякова.

Чем будут кормить детей в школах в этом году? 

Марина Дьякова, заместитель начальника отдела общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
В некоторых школах и гимназиях города Минска проведены мероприятия по изучению потребительского спроса. Они высказывали свои мнения, к которым мы должны были прислушаться. Меню разработано и прошло уже санитарно-гигиеническую оценку в нашем городском центре гигиены и эпидемиологии. Оно разработано дифференцировано по возрасту: для детей 6, 10, 11, 13, 14, 17 лет, разработано с учетом сезонности, оптимального соотношения белков, жиров и углеводов и по неповторяемости одноименных блюд в течение двух дней.

Тефтели с рикоттой. Чем и почём будут кормить детей в школах в этом году-1

В меню осеннего периода этого учебного года вошли полюбившиеся блюда и несколько новых блюд. У нас появилось новое блюдо это тефтели по-итальянски, они сделаны из говядины с добавлением рикотты.

Тефтели с рикоттой. Чем и почём будут кормить детей в школах в этом году-4

Будет ролл «Маленький Цезарь», полюбившийся в прошлом году, мы немного изменили: добавили в название «Оригинальный», немного изменили рецептуру, но останется тот же ролл, но с немного другой начинкой.

Тот же бифштекс «Карпыч», название говорит о том, что блюдо приготовлено из карпа. Детям полезна рыба, мы попытались завуалировать немного вкус карпа и добавили чеснок, но дети в анкетах нам написали, что нужно добавить меньше чеснока. Мы сделали рецептуру с уменьшенным количеством чеснока и это одно из полюбившихся нашим ученикам блюд.

Тефтели с рикоттой. Чем и почём будут кормить детей в школах в этом году-7

В прошлом году тоже одно из полюбившихся нашим ученикам блюдо – это пудинг из рикотты, многие дети называли его чизкейком, пирожным, уходило у них на ура. Сейчас мы решили использовать нашу белорусскую рикотту и придумали такое блюдо.

В школьном питании у нас есть картофельная бабка «Школьная» и это было новинкой прошлого года.

С родителями учеников у нас в школах и гимназиях проводится дегустация. Родителям мы тоже показываем и рассказываем, какие блюда мы предлагаем для детей. И в этом году практика проведения дегустации тоже будет продолжена.

Тефтели с рикоттой. Чем и почём будут кормить детей в школах в этом году-10

Какая будет стоимость питания?

Марина Дьякова:
Стоимость питания остается на уровне прежнего года – это в пределах 2,5 рублей в день.

# Детское питание # Дети # Марина Дьякова # Фотофакт

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