Тефтели с рикоттой. Чем и почём будут кормить детей в школах в этом году

Роллы «Маленький Цезарь», котлеты «Отличник» и «Карпыч» – вот такие оригинальные названия теперь носят блюда в школьной столовой. Действительно ли они вкусные и полезные? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель начальника отдела общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» – Марина Дьякова. Чем будут кормить детей в школах в этом году? Марина Дьякова, заместитель начальника отдела общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

В некоторых школах и гимназиях города Минска проведены мероприятия по изучению потребительского спроса. Они высказывали свои мнения, к которым мы должны были прислушаться. Меню разработано и прошло уже санитарно-гигиеническую оценку в нашем городском центре гигиены и эпидемиологии. Оно разработано дифференцировано по возрасту: для детей 6, 10, 11, 13, 14, 17 лет, разработано с учетом сезонности, оптимального соотношения белков, жиров и углеводов и по неповторяемости одноименных блюд в течение двух дней.

В меню осеннего периода этого учебного года вошли полюбившиеся блюда и несколько новых блюд. У нас появилось новое блюдо – это тефтели по-итальянски, они сделаны из говядины с добавлением рикотты.

Будет ролл «Маленький Цезарь», полюбившийся в прошлом году, мы немного изменили: добавили в название «Оригинальный», немного изменили рецептуру, но останется тот же ролл, но с немного другой начинкой. Тот же бифштекс «Карпыч», название говорит о том, что блюдо приготовлено из карпа. Детям полезна рыба, мы попытались завуалировать немного вкус карпа и добавили чеснок, но дети в анкетах нам написали, что нужно добавить меньше чеснока. Мы сделали рецептуру с уменьшенным количеством чеснока и это одно из полюбившихся нашим ученикам блюд.

В прошлом году тоже одно из полюбившихся нашим ученикам блюдо – это пудинг из рикотты, многие дети называли его чизкейком, пирожным, уходило у них на ура. Сейчас мы решили использовать нашу белорусскую рикотту и придумали такое блюдо. В школьном питании у нас есть картофельная бабка «Школьная» и это было новинкой прошлого года. С родителями учеников у нас в школах и гимназиях проводится дегустация. Родителям мы тоже показываем и рассказываем, какие блюда мы предлагаем для детей. И в этом году практика проведения дегустации тоже будет продолжена.