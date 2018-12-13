«Симпсоны» против «Мойдодыра». Какие мультфильмы можно смотреть детям, а какие нет?

«Попугай Кеша», «Чебурашка», «Губка Боб». Герои телевизионных сказок говорят с детьми на одном языке и погружают их в мир волшебства. Нынешнее поколение одинаково любит и классические советские мультфильмы, и современную анимацию.

Включить заветный канал с мультиками – один из самых простых способов установить тишину в доме. И вот, казалось бы, счастье! Малыши при деле, мама может отдохнуть. Но у любой медали две стороны.

Татьяна Романовская, психолог:

На самом деле, родителям очень важно отслеживать и выбирать те мультики, которые соответствуют возрасту ребёнка. И зачастую, та лёгкость бытия, которую можно созерцать в мультиках, в том числе, я имею ввиду такие, как, «Симпсоны», например. Она формирует преувеличенно лёгкий способ отношения к жизни.

В семье Левицких отдают предпочтение старым добрым диафильмам. Ведь есть своё очарование в том, чтобы достать проектор, сдуть с него пыль, вставить пленку и крутить колёсико в ожидании знакомства с Мойдодыром и другими героями.

Дюймовочка. История ветреной малолетки. Современный пересказ Назар увлечен, а мама ностальгирует о своем детстве.

Анна Левицкая:

Это сложно назвать мультиками, это больше сказки. Самые любимые – это «Мойдодыр» и мультики про котов, собак – это «А кто я?», «Щенок», «Кот и лиса».

Такой досуг не только бережёт зрение дошкольника, но и создаёт атмосферу бабушкиных сказок, учит ценить добро и красоту. Сближает маму и ребёнка. Ведь так полезно посмотреть мультфильм вместе с карапузом и обсудить то, что он видел.

Татьяна Романовская:

Естественно, ребёнок охотнее выберет контакт с родителями, если будет предложена интересная игра ролевая, чтение сказок. Очень важно, чтобы просмотр мультфильмов не подменял воспитательный процесс и процесс живого контакта ребёнка с родителем.