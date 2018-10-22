«Малыш бежал по переходу, мама шла сзади, и был совершён наезд». Называем частые причины ДТП с участием детей

Поздняя осень и зима – время, когда пешеходам и водителям нужно быть предельно внимательными. Светает поздно, темнеет рано и в сумерках, или в свете фонарей дети идут в школу, а мы добираемся на работу. Про что стоит помнить в опасный период, чтобы избежать беды?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции – Андрей Зырянов и временно исполняющий обязанности начальника отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома – Александра Попова.

Какова статистика ДТП с участием детей?

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции:

К сожалению, единственный показатель в Минске, где похвастаться нечем – это детский дорожно-транспортный травматизм.

С чем это связано?

Александра Попова, временно исполняющий обязанности начальника отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В первую очередь, это связано с беспечностью родителей. Как показывает анализ тех ДТП, в которых детки получают какие-то травмы, порядка 70% это вина, непосредственно, родителей. В данной ситуации необходимо рассматривать ребёнка в качестве пешехода, в качестве пассажира транспортного средства и в качестве велосипедиста. Что касается ребёнка-пешехода, родители зачастую пренебрегают просто элементарными способами обеспечения безопасности своего ребёнка. Это касается, допустим, перехода дороги на регулируемом или на нерегулируемом пешеходном переходе, то есть малышей необходимо держать за ручку. У нас были случаи, когда малыш бежал по нерегулируемому пешеходному переходу и, к сожалению, был совершён наезд. К счастью, ребенок не пострадал, но, всё-таки, из таких мелочей, необходимо держать его за руку. Мама находилась, при этом рядом, и шла сзади.

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