Как детям возвращают речь? Рассказываем об уникальной методике

Вот уже 35 лет в этих стенах детям и подросткам возвращают речь! За чудом – слаженная работа логопедов, психологов, музыкальных педагогов и других специалистов. 98% пациентов идут на поправку! Оттого в психоневрологическое отделение РНПЦ оториноларингологии приезжают не только со всей Беларуси, но и гости из дальних стран.

Светлана Гребень, заведующая психоневрологическим отделением ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»:

Обратился подросток с тяжёлой формой заикания, он практически не мог говорить. Но мотивация была очень высокой, поскольку он из семьи военных. Мечтой было поступить в лётное училище. После первого курса лечения он не дал ни одной запинки. Через полгода он пришёл в отделение, поздравил всех с Новым годом, уже в военной форме.

Елена Шамарова, психолог психоневрологического отделения ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»:

К нам приезжал мальчик из Израиля. К концу лечения ребёнок заговорил отдельными словами, но на английском языке, я, наверное, была рада больше, чем мама и сам ребёнок.

Это единственное место на просторах бывшего СССР, где медикаментозное лечение комбинируют с различными физиопроцедурами и массажем. Весь комплекс направлен на стимуляцию речевых центров головного мозга и артикуляционных мышц лица. К каждому – индивидуальный подход!

Дети буквально перерождаются. Перестают заикаться, шепелявить, превращают слоги в предложения. Правда, за 26 дней научить говорить ребёнка с нуля едва ли возможно. Поэтому приезжают на повторный курс, а затем привозят дневники с «10-ками»! Для врачей – это лучшая оценка. Сергей Синило:

Узнали про этот центр у своего психиатра в Светлогорске. Первый раз приехали, побыли здесь, очень понравилось. Мы увидели положительный результат, благодаря нашим врачам. Родители тоже, как один дружный коллектив, помогают друг другу, где-то делятся опытом.

Наталья Никифорова:

Мы собираемся на следующий год в школу. Отличный результат, мы говорим! Конечно, есть ещё вопросы, он не так говорит, как я, так же быстро, но по сравнению, как мы говорили раньше, это отличный результат!

Статистика неутешительная. На конец 2017 года зарегистрировано 97 774 пациента с речевыми расстройствами до 18 лет. В списке и редкая сенсорная алалия – когда ребёнок воспринимает речь, как иностранную! Причины разные: стрессы во время беременности, болезни до года, испуг, наследственность, экология и другое. Главное вовремя обратиться к специалистам и не ждать, что малыш заговорит сам.

Елена Шамарова:

Подростку тяжелее, он будет чувствовать давление со стороны сверстников, что он не такой, как все. Он отличается, а дети не принимают тех, кто отличается. Многда тяжело донести до подростка, что важно работать именно сейчас. Елена Долдова, учитель-логопед психоневрологического отделения ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»:

Мы ежедневно работаем над дыханием, над артикуляций, над слитностью в речи на различном материале. В завершение – это заключительный концерт, когда присутствуют родители, это двойной стресс для ребёнка, потому что он волнуется. Он переживает, как его воспринимают родители, как его воспринимают другие дети.