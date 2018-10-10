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«Сдачу ты можешь оставить себе»: как правильно давать карманные деньги детям?

10 октября 2018 07:33
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Плюс монета в копилке. Психолог Нелли Куприянович уверена: как только у ребенка начинает появляться интерес к деньгам, то можно выдавать ему наличку. Своих детей женщина вместе с супругом-единомылшенником поощряют регулярно.     

«Сдачу ты можешь оставить себе»: как правильно давать карманные деньги детям?-1

Дочери Любе выдают из семейного бюджета по рублю в день. Шестилетнему Семену достается несколько копеек в неделю. Чем старше чадо, тем больше купюр потребуется на карманные расходы.  

«Сдачу ты можешь оставить себе»: как правильно давать карманные деньги детям?-4

Как правильно давать карманные деньги детям? Узнаете, посмотрев видеоматериал.   

# Психология # Дети # Нелли Куприянович # Александр Куприянович # Светлана Слижевская # Фотофакт # Воспитание

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