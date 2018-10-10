«Сдачу ты можешь оставить себе»: как правильно давать карманные деньги детям?

Плюс монета в копилке. Психолог Нелли Куприянович уверена: как только у ребенка начинает появляться интерес к деньгам, то можно выдавать ему наличку. Своих детей женщина вместе с супругом-единомылшенником поощряют регулярно.
Плюс монета в копилке. Психолог Нелли Куприянович уверена: как только у ребенка начинает появляться интерес к деньгам, то можно выдавать ему наличку. Своих детей женщина вместе с супругом-единомылшенником поощряют регулярно.
Дочери Любе выдают из семейного бюджета по рублю в день. Шестилетнему Семену достается несколько копеек в неделю. Чем старше чадо, тем больше купюр потребуется на карманные расходы.
Как правильно давать карманные деньги детям? Узнаете, посмотрев видеоматериал.