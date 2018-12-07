Дюймовочка. История ветреной малолетки. Современный пересказ

Сегодня, друзья, мы обратимся к сказке Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». В детстве мы все жалели эту бедную девочку, которой так не везло в жизни. И в конце повествования радовались ее счастью. Но если вдуматься сейчас, что это за персонаж, то приходится удивляться: как это мы не разглядели в героине человека безвольного, ничем не интересующегося, плывущего по течению. Она ведь сама ничего не делала для того, чтобы найти достойное место в жизни. Одно было на уме.

Как Вы, конечно, помните, родилась она довольно странным образом. Вопреки известным нам со школы законам природы. Одинокой бездетной женщине бабка-знахарка дала ячменное зерно и наказала посадить в цветочном горшке. Вырос тюльпан, а в его бутоне женщина и обнаружила маленькое живое создание. Вот оно, материнское счастье! Девочка была крохотного роста – примерно с дюйм. Поэтому и имя ей сразу нашлось – Дюймовочка. Если переводить его на русский язык, то у новорожденной оно было бы простым и понятным -- Двасполовинойсантиметровочка. Нельзя сказать, чтобы ребенок был с детства одаренный: гены не те. Всего-то умела петь и была хороша собой. Но ни харизмы, ни характера, ни целеустремленности – так, куда ветер дует, туда и несет. Вы, наверное, людей такого типа тоже знаете. Если бы она сегодня устраивалась на работу, то ее резюме вызвало бы большие сомнения у какой-нибудь строгой тети Зины – начальника отдела кадров.

Биография Дюймовочки началась с того, что ее, спящую, прямо с кроватью из дома утащила жаба с целью выдать замуж за своего сына. Только наутро Дюймовочка очнулась и поняла, что стала невестой – в болоте уже все было готово к бракосочетанию: жених с мамашей переставили мебель, украсили спальню кувшинками... Думаете, наша героиня попыталась сбежать из-под венца, как Джулия Робертс? Нет, она только поплакала, потому что жених ей не понравился. Но о том, что девица уже с малолетства была не против удачно выскочить замуж, мы узнаем дальше. В этот же раз свадьбы не получилось: Дюймовочку из болота в реку отбуксировали сердобольные рыбки, хотя она их об этом не просила, и поплыла она по течению.

Судьба забросила юную красавицу за границу. О таком счастье многие наши мечтают. Здесь на иностранку положил глаз белый мотылек. Но эта случайная встреча была скоротечной. Не успели они окунуться в любовный дурман, как к парочке подлетел здоровый майский жук, обнял Дюймовочку за талию и уволок к себе на дерево. Жуку она очень понравилась. И пленница не сопротивлялась, только жалела брошенного кавалера. Новый ухажер тоже захотел жениться и, как принято в приличных домах, созвал родню оценить выбор. Не одобрили. Родственники сочли невесту инвалидом по причине выявленного у нее врожденного дефекта: насчитали только две ноги, а надо шесть. «Свадьбы – не будет», – вынесло вердикт жучье семейство. Что было делать! Разочаровавшись в жизни, жук спустил свое несостоявшееся счастье на землю и был таков. «И почему я такая несчастная, –заплакала отставная красотка. – Даже майские жуки не приняли».

В одиночестве вдали от родины провела девица лето и осень. Наряды поизносились, ела только росу с нектаром, жила на улице под листом. Короче, бомжевала. Но о том, чтобы устроиться на работу, таких мыслей в ее прелестной головке не возникало. Дошло до того, что начала побираться.

Однажды нищенку пожалела полевая мышь: предложила пожить на условиях помощи ей, престарелому грызуну, в уборке норы. Та сразу согласилась, не догадываясь, какой сюрприз ждет ее впереди. И сюрприз вскоре предстал в облике старого слепого крота. Мышь рассказала девочке, что крот богат, образован и холост, и что было бы замечательно вступить с ним в отношения. Этот солидный товарищ в черной шубе совсем не нравился Дюймовочке, но по наставлению старухи она все же собрала приданое и готовилась к свадьбе. С нетерпением ждал торжественного дня и крот. Этого старого хрыча так потянуло на сладенькое, что он, темнота, даже не заглянул в Уголовный кодекс, где для таких, как он, написана ст. 168 об ответственности за совращение малолетних. Спасло его от наручников и суда только то, что Дюймовочку прямо в день свадьбы уговорила бросить старика ласточка, за которой она однажды ухаживала. Они улетели вдвоем за синие моря, где сытно и тепло. Думаете, в голове юной особы после бродяжничества и жизни в черной норе что-нибудь щелкнуло? Ничего подобного! Яркое солнце, цветы и море привели ее в такой восторг, что она все забыла и захлопала в ладоши. Даже мысль «на что жить» не мелькнула в мозгу. Многие молоденькие девицы, попадая в такие условия, думают, что судьба – их лучшая подруга. А если к веселому беззаботному настроению добавить знакомство с прекрасным принцем, то можно воскликнуть: жизнь удалась, девчонки!..

Это и произошло с Дюймовочкой. Внутри цветка, на который ее посадила ласточка, сидел паренек в золотой короне. Он был тоже размером с дюйм, но имел иной социальный статус. Это был король эльфов – что-то типа гнома или гоблина. С лягушонком или кротом, даже с майским жуком его нельзя было сравнить, таким он показался красавчиком. Легкий флирт, и гостье от короля сразу поступило предложение:

– А не хотите ли быть моей женой?

– Хочу, – не задумываясь ответила Дюймовочка. Она не могла упустить такой шанс, в самом деле.

– Тогда будем менять тебе имя. Это не нравится! Будешь теперь Майя, – сказал эльф тоном, не терпящим возражения.

«Майя так Майя», – подумала про себя Дюймовочка. Ради такого счастливого случая она готова была и имя сменить. Она ведь привыкла всегда и везде подчиняться чужой воле и ни о чем не думать. Так ей, видимо, было легче идти по жизни.

А Вы таких знаете?

Ваш В.Д.