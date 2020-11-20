Более 400 млн детей живут в условиях вооружённых конфликтов

Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября. Празднование этой даты было рекомендовано Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1954 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным исследований, сегодня почти каждый пятый ребенок в мире растет в условиях вооруженных конфликтов, а это более 400 миллионов детей. За 10 лет были убиты или искалечены более 93 тысяч детей. Среди преступлений против малолетних ООН также упоминает вовлечение в вооруженные группировки и сексуальное насилие.