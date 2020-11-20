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Более 400 млн детей живут в условиях вооружённых конфликтов

20 ноября 2020 21:37
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Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября. Празднование этой даты было рекомендовано Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1954 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 400 млн детей живут в условиях вооружённых конфликтов-1

По данным исследований, сегодня почти каждый пятый ребенок в мире растет в условиях вооруженных конфликтов, а это более 400 миллионов детей. За 10 лет были убиты или искалечены более 93 тысяч детей. Среди преступлений против малолетних ООН также упоминает вовлечение в вооруженные группировки и сексуальное насилие.

Более 400 млн детей живут в условиях вооружённых конфликтов-4

Наиболее опасными для детей странами в 2019 году среди прочих стали Афганистан, Ирак, Йемен, Нигерия, Сирия, Сомали, Судан. Пандемия лишь ухудшает ситуацию из-за растущей бедности и перегрузки систем здравоохранения.

# Дети # Дети # Фотофакт

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