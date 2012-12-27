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  • Министр связи и информатизации и ОО «Белорусский союз женщин» подарили минскому дому-интернату для детей-инвалидов 6 телевизоров

Министр связи и информатизации и ОО «Белорусский союз женщин» подарили минскому дому-интернату для детей-инвалидов 6 телевизоров

27 декабря 2012 10:26
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Новости Беларуси. 27 декабря гостей встречали в доме-интернате для детей-инвалидов. С наступающими праздниками воспитанников поздравил министр связи и информатизации Николай Пантелей. Ребятам подарили пять телевизоров и сладкие подарки.

Еще на один голубой экран в детском доме стало больше благодаря «Белорусскому союзу женщин».

После поздравлений воспитанники отправились на утренник. Для гостей они сами подготовили музыкальные сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Пантелей, министр связи и информатизации Республики Беларусь:
Мы должны делать все, чтобы любой повод для праздника они чувствовали, чтобы они получали от этого максимум удовольствия.

Антонина Морова, сопредседатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Мы всегда собираем подарки и привозим детям, потому что Новый год всегда ассоциируется с подарками, с радостью. Дети всегда веселые, счастливые.

# Благотворительная акция # Дети # Благотворительность # Николай Пантелей # Антонина Морова # ОО «Белорусский союз женщин»

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