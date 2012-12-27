В рамках акции «В Новый год с «Белой Русью» минские дети посетили Большой театр оперы и балета

Новости Беларуси. 27 декабря начала свое шествие по стране акция «В Новый год с «Белой Русью». Такие праздники республиканское объединение проводит ежегодно, но нынешние выйдут на новый уровень.

27 декабря маленькие зрители побывали в Большом театре оперы и балета. Они увидели спектакль «Щелкунчик», который поставили учащиеся хореографической гимназии-колледжа. Детям и их родителям подарили новогоднюю сказку и море позитивных эмоций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Пигорев, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Забота о детях – это не только обязанность государственная. Это обязанность и долг гражданского общества. Республиканское общественное объединение «Белая Русь» своей уставной целью, задачами, программными целями ставит заботу о детях, о тех, кто придет нам на смену, кто будет жить в Беларуси завтра.

Кроме того, представители «Белой Руси» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой посетят во всех регионах страны многодетные семьи, где воспитываются пять и более детей.