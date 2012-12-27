Прямой эфир

В рамках акции «В Новый год с «Белой Русью» минские дети посетили Большой театр оперы и балета

27 декабря 2012 10:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 27 декабря начала свое шествие по стране акция «В Новый год с «Белой Русью». Такие праздники республиканское объединение проводит ежегодно, но нынешние выйдут на новый уровень.

27 декабря маленькие зрители побывали в Большом театре оперы и балета. Они увидели спектакль «Щелкунчик», который поставили учащиеся хореографической гимназии-колледжа. Детям и их родителям подарили новогоднюю сказку и море позитивных эмоций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Пигорев, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Забота о детях – это не только обязанность государственная. Это обязанность и долг гражданского общества. Республиканское общественное объединение «Белая Русь» своей уставной целью, задачами, программными целями ставит заботу о детях, о тех, кто придет нам на смену, кто будет жить в Беларуси завтра.

Кроме того, представители «Белой Руси» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой посетят во всех регионах страны многодетные семьи, где воспитываются пять и более детей.

# Благотворительная акция # Дети # Благотворительность # РОО «Белая Русь» # Сергей Пигорев

Другие новости рубрики

Все новости
Борис Батура смастерил с детьми новогоднюю елку в Солигорске
27 декабря 2012 05:52

Борис Батура смастерил с детьми новогоднюю елку в Солигорске

Александр Радьков поздравил детей, находящихся в больнице, с Новым годом подарками
26 декабря 2012 11:25

Александр Радьков поздравил детей, находящихся в больнице, с Новым годом подарками

Новогодний экспресс детской железной дороги в Минске 25 декабря отправился в первый рейс
25 декабря 2012 13:19

Новогодний экспресс детской железной дороги в Минске 25 декабря отправился в первый рейс